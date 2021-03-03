Valheim, bir ayda 5 milyon kopya sattı!

Valheim, tüm zamanların en çok oynanan Steam oyunlarında yer alıyor. Aynı zamanda oyun, listede beşinci sırada. Oyun dünyasını kasıp kavuran bu oyun, 2 Şubat’ta Steam‘de piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu.

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Valheim birçok oyunu geride bıraktı!

Valheim ,İsveçli geliştirici Iron Gate Studio tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunudur. Oyunun temeli, oyuncuların hayatta kalmak için aletler yapmaları ve barınaklar inşa etmeleridir. Aynı zamanda düşmanlarla savaşmaları gereken ölümden sonraki bir hayatta Vikingler olmasıdır. Oyun, üçüncü şahıs bakış açısıyla stilize edilmiştir. 3D grafikler ve aksiyon oyunlarından esinlenen bir dövüş sistemine sahip. Oyun, dokuz kişiye kadar oynama kapasitesine ve isteğe bağlı PvP oynayışını da destekliyor. Oyunda, oyuncu ilerledikçe farklı düşmanlara ve eşyalara sahip birden fazla biyom var. Savaş, tek ve iki elli silahlar, kalkanlar ve uzun menzilli yaylarla yakın dövüş arasında değişir.

,İsveçli geliştirici tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunudur. Oyunun temeli, oyuncuların hayatta kalmak için ve barınaklar inşa etmeleridir. Aynı zamanda düşmanlarla savaşmaları gereken ölümden sonraki bir hayatta olmasıdır. Oyun, bakış açısıyla stilize edilmiştir. ve aksiyon oyunlarından esinlenen bir dövüş sistemine sahip. Oyun, kadar oynama kapasitesine ve isteğe bağlı oynayışını da destekliyor. Oyunda, oyuncu ilerledikçe farklı düşmanlara ve eşyalara sahip birden fazla biyom var. Savaş, silahlar, kalkanlar ve uzun menzilli yaylarla yakın dövüş arasında değişir. Oyuncuya karşı oyuncu ya da PvP, uluslararası kabul edilmiş bir oyun terimidir. Oyuncu, oyuncuya karşı ya da düello olarak adlandırılır.

Bununla birlikte oyun, 19.99 dolarlık perakende fiyatıyla, Valve’in kesintisi ve diğer masrafları hesaba katmadan önce yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde etti. (Oyunun Türkiye fiyatı ise 32 TL.) Bu başarıyı elde eden oyun sadece beş kişilik bir takımla gelişti. Steam’in erken erişim platformunda yayınlandıktan sonra 500.000‘den fazla tüm platformda en çok oynanan ilk beş oyuna girme yolunda mücadele etti.

Oyun, Steam listelesinde Counter-Strike, Dota 2 ve PlayerUnknown’s Battlegrounds’un arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Valheim’in başarısını takip eden PUBG, 3.2 milyondan fazla eşzamanlı oyuncu sayısına sahip rekoru elinde tutuyor. PUBG, eşi görülmemiş 100 oyunculu rekabete dayalı hayatta kalma atıcılarıyla battle royale türünü ana akım haline getirdi. Valheim de, Minecraft ve Rust gibi popüler oyunlardan işçiliği ve hayatta kalma simülasyonu mekaniklerini birleştiriyor ve onlara yeni bir hayat veriyor.

Iron Gate ve yayıncısı Coffee Stain Publishing ” Steam’de 115.00′den fazla olumlu kullanıcı yorumu alıyor. Aynı zamanda eleştirmenlerin ve oyuncuların da beğenisini alıyor. Bununla birlikte platformun tüm zamanların en çok incelenen 250 oyunu arasında yükseliyor. Şu anda 39 numarada yer alıyor.