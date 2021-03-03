Oyun
Valheim, bir ayda 5 milyon kopya sattı!
Valheim, tüm zamanların en çok oynanan Steam oyunlarında yer alıyor. Aynı zamanda oyun, listede beşinci sırada. Oyun dünyasını kasıp kavuran bu oyun, 2 Şubat’ta Steam‘de piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu.
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Valheim birçok oyunu geride bıraktı!
- Valheim ,İsveçli geliştirici Iron Gate Studio tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunudur. Oyunun temeli, oyuncuların hayatta kalmak için aletler yapmaları ve barınaklar inşa etmeleridir. Aynı zamanda düşmanlarla savaşmaları gereken ölümden sonraki bir hayatta Vikingler olmasıdır. Oyun, üçüncü şahıs bakış açısıyla stilize edilmiştir. 3D grafikler ve aksiyon oyunlarından esinlenen bir dövüş sistemine sahip. Oyun, dokuz kişiye kadar oynama kapasitesine ve isteğe bağlı PvP oynayışını da destekliyor. Oyunda, oyuncu ilerledikçe farklı düşmanlara ve eşyalara sahip birden fazla biyom var. Savaş, tek ve iki elli silahlar, kalkanlar ve uzun menzilli yaylarla yakın dövüş arasında değişir.
- Oyuncuya karşı oyuncu ya da PvP, uluslararası kabul edilmiş bir oyun terimidir. Oyuncu, oyuncuya karşı ya da düello olarak adlandırılır.
Bununla birlikte oyun, 19.99 dolarlık perakende fiyatıyla, Valve’in kesintisi ve diğer masrafları hesaba katmadan önce yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde etti. (Oyunun Türkiye fiyatı ise 32 TL.) Bu başarıyı elde eden oyun sadece beş kişilik bir takımla gelişti. Steam’in erken erişim platformunda yayınlandıktan sonra 500.000‘den fazla tüm platformda en çok oynanan ilk beş oyuna girme yolunda mücadele etti.
Oyun, Steam listelesinde Counter-Strike, Dota 2 ve PlayerUnknown’s Battlegrounds’un arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Valheim’in başarısını takip eden PUBG, 3.2 milyondan fazla eşzamanlı oyuncu sayısına sahip rekoru elinde tutuyor. PUBG, eşi görülmemiş 100 oyunculu rekabete dayalı hayatta kalma atıcılarıyla battle royale türünü ana akım haline getirdi. Valheim de, Minecraft ve Rust gibi popüler oyunlardan işçiliği ve hayatta kalma simülasyonu mekaniklerini birleştiriyor ve onlara yeni bir hayat veriyor.
Iron Gate ve yayıncısı Coffee Stain Publishing ” Steam’de 115.00′den fazla olumlu kullanıcı yorumu alıyor. Aynı zamanda eleştirmenlerin ve oyuncuların da beğenisini alıyor. Bununla birlikte platformun tüm zamanların en çok incelenen 250 oyunu arasında yükseliyor. Şu anda 39 numarada yer alıyor.
Genel
Dead by Daylight oyununa K-Pop temalı kötü karakter geliyor!
Dead by Daylight oyununa ilginç bir kötü karakter geliyor. Bir sonraki güncelleme ile sevilen korku oyununda K-Pop esintileri taşıyan bir kötü göreceğiz.
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Dead by Daylight oyununda BTS esintileri görmeye hazırlanın!
Ünlü Güney Koreli müzik grubu BTS gündemde kalmaya devam ediyor. Müzik dışında birçok farklı kategoriye giriş yapan grup, şimdi de oyun dünyasına giriş yapıyor. Hem de oldukça ilginç bir oyunla. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight bir sonraki kötü karakterini K-Pop dünyasından seçme kararı aldı. IGN‘de yer alan habere göre, yapımcı firma BTS grubunun prodüktörü ile anlaştı. Oyuna No Spin isimli kurgusal bir müzik grubunun kıskanç üyesi Ji-Woon karakteri eklenecek.
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Tüm grubun öldüğü kazadan “şans eseri” kurtulan Ji-Woon, oyunculara zorlu anlar yaşatacak gibi gözüküyor. Ayrıca U-KISS grubunda Kevin Woo da proje için yapımcı firmaya yardım edeler arasında. Bununla birlikte kötü karakter Ji-Woon‘un yanına bir de hayatta kalanlardan iyi karakter Yun-Jin de eklenecek. İlginç bir temaya sahip olacak oyunun, içeriği ise oldukça merak konusu. Zira konsept tasarım dışında oyun içi görüntüler henüz ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre BTS ve K-Pop hayranları oyuna yoğun ilgi gösterecek. Bakalım Dead by Daylight yapımcıları bu yeni karakterler ile daha fazla oyuncuya erişme imkanına ulaşacaklar mı bekleyip göreceğiz.
Oyun
Epic Games, Fall Guys’ın yapımcısını satın aldı
Epic Games gücüne güç katmaya devam ediyor. İlk etapta, adını Fornite ile oyun dünyasına sağlam bir şekilde yazdıran şirket, açtığı oyun mağazasıyla piyasayı domine etmeye devam etmişti. Görünüşe göre, şirketin hız kesmeye niyeti yok. Öyle ki, oyun devi, bir popüler oyunu ve arkasındaki şirketi daha bünyesine kattı…
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Epic Games, oyun imparatorluğunu Mediatonic ile genişletiyor
Aslında, her şey bu ayın başında çıkan Fall Guys ve Fornite’ın oyun içi bir işbirliği yapacağı yönündeki sızıntılarla başlamıştı. Buna göre, Fall Guys oyununa ‘Llama’, ‘Cuddle Team Leader’ ve ‘Peely’ gibi meşhur Fortnite skin’leri (kostüm) gelecekti. Bugün görüyoruz ki, bu sızıntılar büyük resmin tamamını göstermekten çok uzakmış. Epic Games, bugün yaptığı açıklamayla Fall Guys’ın da yapımcısı olan Tonic Games Group’u aldığını duyurdu. CEO Tim Sweeney, “Epic’in oyun dünyasındaki yeteneklerin peşinde olduğu ve bu başarılı insanlarla kendi evrenini büyütmeye çalıştığı bir sır değil. Bundan dolayı, Fall Guys’a yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Buna ek olarak, aynı minvalde bir açıklama da satın alınan Tonic Games Group’tan geldi. Fall Guys’ın yaratıcısı, “Epic Games ile uzun bir süredir aramız iyi. Ayrıca, hedeflerimizin de benzer olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, iki şirketin birleşmesi çok mantıklı bir hamle” dedi. İki şirket de yaptığı açıklamalarda bu satın almadan oyunun ve oynanışın etkilenmeyeceğinin altını çizdi.
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Epic Games, satın almalarla güç kazanmaya devam ediyor
Hatırlayacağınız üzere, Epic, 2019 yılında Rocket League oyununun yaratıcısı Psyonix’i satın almıştı. Ayrıca, yazılım firması RAD satın alması da Epic Games’in stratejik hamlelerinden biriydi. Tabi, Epic’in ünlü uygulama Houseparty’yi de bünyesine kattığını da unutmamak lazım. Bunlar üstüne, bir de Steam’in karşısına rakip olarak dikildiği ‘Epic Games Store’ oyun mağazasını da eklersek, Epic’in amacını açıkça görebiliriz. Şirket, görünüşe göre, oyun dünyasında tartışmasız bir liderlik peşinde. Yaptığı bu satın almalar da bu ama için para harcamaktan çekinmediğinin yadsınamaz bir göstergesi. Bakalım, Mediatonic’i satın alması Epic’e bu amacına ulaşmasında ne kadar fayda sağlayacak….
İşlemci
Intel Rocket Lake çipleri Hitman 3 oyununu ücretsiz verebilir
Intel yeni nesil işlemcileriyle alakalı gelen son sızıntılar doğruysa firma Rocket Lake işlemcilerinin çıkışıyla birlikte Hitman 3 paketi de sunacak.
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Sızıntılarıyla bilinen Twitter kullanıcısı @momomo_us, PC Gamer’ın tespit ettiği paylaşımında; Intel’in Hitman 3 paketiyle alakalı hüküm ve koşullar belgesini bulduğunu iddia ediyor. Paylaşımda görülebildiği üzere Comet Lake yanında Rocket Lake işlemcilerinin de uygun donanımlar altında adı geçiyor. Promosyon son tarihi olarak ise belgede 30 Haziran 2021 gösteriliyor.
Belgenin gerçek olup olmadığını kanıtlayamayacağımız için dikkatli olmakta fayda var. Ancak bu sızıntılar; önceden gelen Intel’in IO Interactive ile Hitman 3 optimizasyonu için işbirliği yaptığı bilgileriyle paralel nitelikte. Firma yine CES 2021’de Rocket Lake işlemcisinin mevcut işlemciye göre kare sayısı farkını göstermek için de bu oyunu sergilemişti.
Dolayısıyla Intel Rocket Lake işlemcileri çıkışını yaptığında yanında Hitman 3 bedava bir şekilde gelmeleri mümkün. Yani eğer yeni nesil bir Intel işlemcisi ve Hitman 3 oyununu almayı düşünüyorsanız; bu paketin gelip gelmeyeceğini beklemek iyi bir fikir gibi duruyor. İşlemcilerin çıkış tarihi ise bir aksilik olmaması durumunda Mart ayı olarak karşımıza çıkıyor. Ön siparişlerin erkenden başlaması da yine ihtimaller dahilinde.
Bu işlemcilerin başında 8 çekirdekli ve saat başı komutta %19’luk bir gelişme sağlayan işlemci geliyor. Hitman 3 de birçok incelemeden hikaye ve oynanış tarafında oldukça iyi notlar toplamış bir oyun. Dolayısıyla bu paket gerçekleşmesi durumunda kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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