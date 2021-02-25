Valheim, 3 haftada 4 milyondan fazla sattı

Son zamanların en popülerin oyunu Valheim, çıktığı günden bu yana satış rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Hayatta kalma oyunu sadece 3 haftada 4 milyondan fazla sattı.

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Oyun dünyasında bağımsız yapımlara olan ilgi sürüyor. Küçük çaplı ekipler hatta kimi zaman bir kişinin elinden çıkan oyunlar son dönemde kalitelerini arttırmayı başardı. Oyuncuların büyük çaplı oyunlarda bulamadıklarını da sunabilen yapımlar, popülaritesini arttırarak yollarına devam ediyor.

Son haftalarda birden ortaya çıkan ve şu anda Steam’in tüm zamanların en hızlı büyüyen hiti olma yolunda ilerleyen hayatta kalma oyunu Valheim satış rekorları kırmaya devam ediyor.

İskandinav topraklarında geçen oyunda, öncelik hayatta kalma üzerine kurulu. İnşaat ve tarım konularına da giren oyunda, mitolojik karakterlere rastlamak da mümkün. Ayrıca oldukça küçük boyutlara sahip yapım uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca Eşli oynama imkanı sunan oyun Steam‘de 32 TL‘den satılmakta. Üstelik oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.

Valheim oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)

İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 veya üzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya üzeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

İsveç’teki beş kişilik bir ekip olan Iron Gate Studio‘nun Valheim oyununu piyasaya sürmesinden bu yana sadece üç hafta geçti ve şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Viking dönemini konu alan hayatta kalma oyunu; henüz yeni olmasına rağmen 4 milyondan fazla kopya satışı gerçekleştirdi.

Iron Gate oyun üzerinde çalışmaya devam ederken, Valheim’ın bu ilgi ve ivmeyi uzun vadede devam ettirip ettiremeyeceği büyük merak konusu.

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