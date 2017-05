Vaio, Mercedes Özel Üretim Modeli ile Dikkatleri Çekiyor

Vaio serisi bir zamanlar Sony’nin en popüler bilgisayar serisi olarak biliniyordu ve serinin elden çıkarılmış olması büyük bir üzüntüye neden olmuştu.

Şimdilerde bu efsane serinin özel üretim modeli kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor. Vaio Z Mercedes-Benz özel baskılı dizüstü bilgisayar modelinde aracın motor gürültüsünün birebir çıkarabiliyor. “Vroom vroom” sesi her zaman otomobillere özgü bir ses olarak biliniyor. Şimdilerde bu sesi Mercedes Benz için özel üretim olarak hazırlanan Sony Vaio Z’yi aldığınız zaman bu sesi bilgisayarınızın açılış ekranında duyabilirsiniz. Ön yükleme ekranında her zaman bu sesin duyulacağı Mercedes Benz özel modeli otomobil sevenler için özel olarak tasarlandı. Bilgisayarın kapağına bulunan otomobil resmi, touchpad alanında bulunan Mercedes logosu ve gizli birkaç alanda firmanın logosu bulunuyor.

İşte merak ediyorsanız açılış sesi.