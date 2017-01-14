Oyunun yapımcısı Bungie, uzun süre Destiny 2 ile ilişkin haberleri göremeyeceğimizi onayladı.

Kendisine has bir kitlesi oynanmaya hâlâ daha devam edilen Destiny’nin devam oyununu yakın bir zamanda ne yazık ki göremeyeceğiz. Çıkardığı ek paketler ile kendisinin oynanış süresini uzatmaya çalışan Destiny, bulunduğumuz bu dönemler içerisinde yenilik getiremediğinden bir hayli kan kaybetti. Buna rağmen, geçtiğimiz sene içerisinde konsol dünyasında bir hayli ses getirmiş oyun, devam oyunu ile kaybettiği kanı geri toplayacak gözüküyor. Ama ne zaman?

Oyunun yapımcısı Bungie‘nin devam oyunu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta bu oyunun (biz şimdilik Destiny 2 diyelim) PC‘ye de geleceğini, konu odaklı olacağını ve açık dünya RPG ögelerinin daha fazla olacağının dedikodularını almıştık. Sanıyoruz ki bu dedikodular bir süre daha “dedikodu” olarak kalacak zira Bungie, yakın bir zamanda Destiny 2 haberlerinin gelmeyeceğini kendi internet sitelerinde şu sözler ile belirtti: “Büyük haberi duyurmaya daha hazır değiliz. Buna rağmen haftadan haftaya, aydan aya bu konuşmayı devam ettireceğiz. Güneşin etrafında diğer yolculuk için bize katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Sizin için planladığımız yıllık bir macera var.”

Kasım 2016’da Activision Yayım CEO’su Eric Hirshberg’den Destiny için 2017 yılında kendi deyimi ile “harika” bir sequel (devam yapımı) geleceğini, bunun üzerinde çalıştıklarını duymuştuk. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, evet, Destiny 2‘yi göreceğiz ama göreceğimiz bu tarih yakın bir zamanda olamayacak. Her yıl haziran ayında (bu yıl 13 – 15 haziran arası) sayısız yeni oyunun duyurulduğu bir oyun fuarı olan E3 (Electronic Entertainment Expo)’da Destiny 2‘nin ilk bilgilerini görebiliriz. Eğer bu yıl da oyun, kendisini geliştirecek bir ek paket ile serisini büyütmez ise daha çok kan kaybedecek gözüküyor.