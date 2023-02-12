ABD’li yetkililer, ABD başkanı Joe Biden’ın Pazar günü Huron Gölü üzerinde ABD savaş uçakları tarafından füzeyle vurulan “tanımlanamayan bir cismin” düşürülmesi emrini verdiğini ve bu cismin Montana üzerinde izlenen ve önceki geceden itibaren hükümet tarafından takip edilen cisimle aynı olduğuna inanıldığını söyledi.

Düşürülen cisimler hakkında bilgi sahibi olan ve Associated Press’e konuşan yetkililere göre, bu cisimler ticari uçaklar için tehdit oluşturacak irtifalarda uçtukları için Alaska ve Kanada üzerinde vurularak düşürüldükten sonra meydana geldi.

Sekiz gün içinde dört cismin ABD savaş uçakları tarafından gökyüzünden vurulması sıra dışıydı. Pentagon yetkilileri, ABD toprakları üzerinde bilinmeyen ya da izinsiz bir cismin en son ne zaman vurulduğunu bilmediklerini söylediler.

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Düşürülen son cisim ilk olarak Cumartesi akşamı Montana üzerinde tespit edildi, ancak başlangıçta bir anomali olduğu düşünüldü. Radar cismi Pazar günü Michigan’ın Yukarı Yarımadası üzerinde tekrar tespit etti ve cisim Huron Gölü üzerinde ilerliyordu.

ABD’li ve Kanadalı yetkililer Pazar günü erken saatlerde göl üzerindeki bazı hava sahalarını kısıtlarken, uçaklar cismi durdurmak ve tanımlamaya çalışmak üzere harekete geçti.

Federal Havacılık İdaresi de Michigan’ın kuzeybatısı için bir NOTAM yayınlayarak Michigan Gölü’nün bir kısmını içeren bir bölgeyi “ulusal savunma hava sahası” olarak ilan etti.

İddia edilen casus balonun gözetleme için geliştirilen bir filonun parçası olduğuna inanılıyordu ve bir istihbarat yetkilisi gazetecilere balonların 40’tan fazla ülke üzerinde uçurulduğunu söyledi.

Biden yönetimi ilk balonun büyük bir ihlal olmadığını söyledi ve istihbarat toplamanın her zaman gerçekleştiğini belirtti. Cumhuriyetçiler Başkan’ı balonu daha önce vurmadığı için eleştirdi, ancak Başkan olası ölümleri önlemek için balonu su üzerinde vurma kararını savundu.