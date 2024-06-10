Samsung’un uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı saati Galaxy Watch FE modelinin çıkış tarihi nihayet sızdırıldı. Güvenilir kaynak MysteryLupin’in X’te yaptığı açıklamaya göre, Galaxy Watch FE’nin 24 Haziran’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu lansman, Galaxy Watch 7/X serisinin tanıtımından sadece birkaç hafta önce gerçekleşecek, dolayısıyla Samsung severler için oldukça heyecan verici bir dönem olacak.

Galaxy Watch FE özellikleri nasıl olacak?

Galaxy Watch FE’nin resmi tanıtımından önce Amazon’da kısa bir süreliğine listelenmesi, saatin özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. Amazon’un erken listelemesi, saatin 199 Euro fiyatla satışa sunulacağını ortaya koydu. Bu fiyat etiketi, saati oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

“FE”, yani Fan Edition, Samsung’un özel bir ürün serisi olup, marka hayranlarına yönelik olarak tasarlanmış özel ürünler anlamına geliyor. Galaxy Watch serisi için ilk kez bir FE versiyonunun piyasaya sürülmesi, Samsung’un bu alandaki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor. Önceki sızıntılara göre, Galaxy Watch FE üç farklı renk seçeneği ile gelecek: siyah, gümüş ve pembe altın. Bu renk seçenekleri, kullanıcıların tarzlarına uygun bir saat seçmelerine olanak tanıyacak.

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Galaxy Watch FE’nin teknik özellikleri, onun giriş seviyesi bir giyilebilir cihaz olmasına rağmen oldukça etkileyici. Saatin 396 x 396 piksel çözünürlüğe sahip 1,2 inçlik Süper AMOLED ekranı, canlı ve net görüntüler sunacak. Cihazın içerisinde, 1,5 GB RAM ve 16 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş bir Exynos W920 çift çekirdekli 1,18 GHz işlemci bulunması bekleniyor. Bu güçlü donanım kombinasyonu, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek.

Galaxy Watch FE’nin 247mAh bataryası, kullanıcıların yaklaşık 30 saatlik bir pil ömrü elde etmelerini sağlayacak. Bu, yoğun kullanımda bile gün boyunca sorunsuz bir deneyim sunacak. Yazılım tarafında ise, saat Wear OS tabanlı Samsung One UI Watch 5.0 ile çalışacak. Bu yazılım, kullanıcı dostu arayüzü ve zengin özellik seti ile dikkat çekiyor.

Galaxy Watch FE, sağlıklı yaşam ve fitness takibi için geniş bir sensör yelpazesi ile donatılmış olarak gelecek. Saatte ivmeölçer, barometre, biyoempedans analizi, EKG sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, parlaklık sensörü ve optik kalp atış hızı sensörü bulunacak. Bu sensörler, kullanıcıların sağlık durumlarını ve günlük aktivitelerini detaylı bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyacak.