Huawei nova 11i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin en yeni nova ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan nova 11i, tasarımsal olarak şık ve sade bir görünüm ile karşımıza çıkıyor.
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İçindekiler
Uygun Fiyatlı nova! | Huawei nova 11i İncelemesi
Not: Bu videoda yer alan nova 11i modeli telefon, inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
HUAWEI nova Y91 özellikleri
- Renk: Siyah, Gümüş
- Boyut: 171,6 x 79,9 x 8,9 mm
- Ağırlık: 214 gram
- Ekran: 6,95 inç FHD+ 90 Hz IPS Ekran
- İşlemci: Snapdragon 680
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- Ses: Stereo hoparlör (HUAWEI Histen 8.1 Ses)
- Arayüz: EMUI 13
- Batarya: 7000 mAh
- Şarj: 22.5 W HUAWEI Süper Şarj
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