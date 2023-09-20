Huawei nova 11i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin en yeni nova ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan nova 11i, tasarımsal olarak şık ve sade bir görünüm ile karşımıza çıkıyor.

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Not: Bu videoda yer alan nova 11i modeli telefon, inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

HUAWEI nova Y91 özellikleri

Renk: Siyah, Gümüş

Siyah, Gümüş Boyut: 171,6 x 79,9 x 8,9 mm

171,6 x 79,9 x 8,9 mm Ağırlık: 214 gram

214 gram Ekran: 6,95 inç FHD+ 90 Hz IPS Ekran

6,95 inç FHD+ 90 Hz IPS Ekran İşlemci: Snapdragon 680

Snapdragon 680 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Ses: Stereo hoparlör (HUAWEI Histen 8.1 Ses)

Stereo hoparlör (HUAWEI Histen 8.1 Ses) Arayüz: EMUI 13

EMUI 13 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Şarj: 22.5 W HUAWEI Süper Şarj