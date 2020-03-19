Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 duyuruldu!

Bugün düzenlediği lansmanda yeni modellerini tanıtan Nokia, giriş ve orta seviye telefonlarını da görücüye çıkardı. Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 adlı iki model, ekonomik cihaz arayan kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: Nokia 8.3, en ucuz 5G’li telefon olarak tanıtıldı!

Nokia 5.3 ve Nokia 1.3, özelliklerine kıyasla uygun fiyatıyla tanıtıldı

Bugünkü etkinlikte tanıtılan 3 akıllı telefon modelinden Nokia 5.3, orta seviye telefonlar arasında başarılı teknik özellikleriyle öne çıkıyor. 6.55 inç boyutunda ve HD+ çözünürlüğünde bir IPS ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden alıyor. microSD kart ile artırılabilir 64 GB depolamanın yanı sıra 3/4/6 GB RAM seçenekleri ise kullanıcılara farklı alternatifler yaratıyor.

Arka yüzünde dörtlü kamera sensörü bulunduran Nokia 5.3, f/1.8 diyafram değerine sahip ana sensöründe 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro çekim sensörleri ise kurulumu tamamlıyor. Damla çentiğin içerisine konumlandırılan ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve sanal flaşa destek veriyor.

Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan alan telefonda Android 10 işletim sistemi bulunuyor. Android One platformu ise Nokia 5.3’ün kısa süre sonra Android 11 güncellemesi alacağını garanti ediyor.

Nokia 1.3 özellikleri ve fiyatı

Nokia 1.3 ise markanın bütçe odaklı yeni giriş seviyesi telefonu olarak konumlandırılmış. 5.71 inçlik HD+ IPS ekrana sahip olan model, gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 215 işlemciden alıyor. 1 GB RAM ve 16 GB depolamanın yanı sıra microSD kart desteği ise 400 GB’a kadar ekstra hafıza sunuyor.

8 megapiksel çözünürlüklü tek bir arka kameraya sahip Nokia 1.3, Google Camera Go yazılımı sayesinde yazılımsal portre modu bulunduruyor. Telefonun 5 megapiksellik ön kamerası ise ekran çentiğinin içinde yer alıyor. 3.000 mAh batarya ve Android 10 Go Edition işletim sistemi de cihazın teknik özelliklerini tamamlıyor.

Nisan ayı içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak telefonlardan Nokia 5.3 189 Euro, Nokia 1.3 ise 95 Euro fiyat etiketiyle raflarda olacak.