Uygun fiyatlı Nokia 220 4G ve Nokia 105 tanıtıldı

HMD Global uygun fiyatlı Nokia 220 4G ve Nokia 105 telefonlarını tanıttı. 13 Euro fiyat etiketi ile başlayan cihazlar yenilenmiş tasarımları ile dikkat çekiyor.

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Nokia 220 4G Ve Nokia 105 fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor

HMD Global bünyesinde telefon üretimine devam eden Nokia, uygun fiyatı ile dikkat çeken Nokia 220 4G ve Nokia 105 telefonlarını tanıttı. Klasik Nokia tasarım çizgilerini koruyan cihazlar, yeni özellikleri ve kompakt yapısı ile öne çıkmakta. 2014 yılında piyasaya sürülen Nokia 220 cihazının yenilenmiş versiyonu bu sene bizleri 4G teknolojisi ile karşıladı. Nokia 220 4G sahip olduğu çift SIM kart (nano+mini) desteğinde LTE teknolojisini kullanabiliyor. İnternet bağlantısı sayesinde kullanıcılar; ön yüklü olarak gelecek sosyal medya uygulamalarında gezebilecek, internet tarayıcısında arama yapabilecekler. Ayrıca Nokia ile özdeşleşen Snake oyunu, ‘Oyunlar’ seçeneğinde kullanıcıları bekleyecek. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak ön tarafta 2.4 inç boyutunda TFT renkli ekran bizleri karşılamakta. 24 MB depolama ve 16 MB RAM kapasitesine sahip cihaz 13.4 mm kalınlığa, 86.5 gram ağırlığa sahip. Arka tarafta ise 0.3 MP çözünürlüğünde arka kamera ve flaş bizleri karşılıyor. 6 saat görüşme ve 27 gün bekleme süresini sunan cihazın 1200 mAh gücündeki bataryası Micro-USB aracılığı ile şarj olmakta. Telefonun fiyatı ise 39 Euro olarak belirlendi.

Şirketin tanıttığı diğer cihaz ise Nokia 105 oldu. 2017 yılında çıkan ve bugün yenilenmiş versiyonu ile satışa sunulan telefon şimdi daha ekonomik. 2000 rehber kapasitesi ve 500 SMS depolama ile öne çıkarılan telefonda kamera bulunmuyor. Ancak cihazın tepesine yukarı tuşuna çift tıkladığınızda açılan LED ışık unutulmamış. 3.5 mm kulaklık girişi, 800 mAh bataryası ve FM Radyo özellikleri ile ön planda olan telefonun fiyatı ise sadece 13 Euro. Cihaz mavi, siyah, pembe seçenekleri ile satışa sunulacak.