Uygun fiyatlı Mesh Teknolojili Deco modeli geliyor

Katlı ya da çok geniş alana yayılmış evlerde, evin her yerinde WiFi’a erişim önemli bir sorun. Bu soruna kesin ve en sağlıklı çözüm ise Mesh teknolojisine sahip ağ ürünleri. Dünya WiFi pazarının lideri olan TP-Link, Mesh teknolojili ev WiFi sistemi olan Deco ailesini genişletiyor. Her kullanıcının ihtiyacına uygun bir Deco modeli sunma hedefinde olan şirket, son olarak daha uygun fiyatlı yeni Deco modelini duyurdu. Önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa sunulacak olan Deco M4, tek WiFi adı ile evin her noktasında kesintisiz iletişim sağlıyor.

Kesintisiz ve yüksek hızda WiFi

Deco M4, ikili ve üçlü paketler halinde satışa sunulacak. İstendiğinde ve gerek olduğunda yeni birimler sisteme eklenebiliyor. Gelişmiş Deco Mesh teknolojisi ile bu farklı Deco birimleri birlikte çalışarak tek bir ağ adı olan ‘birleştirilmiş’ bir ağ oluşturuyor. Evin içinde mobil cihazlar ile dolaşırken olabilecek en yüksek hız için Deco’lar arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor. Bu da kesintisiz bir WiFi sunuyor.

Diğer Deco modellerinden farklı, silindirik bir tasarıma sahip olan Deco M4, şıklığından ise bir şey kaybetmemiş; her evin dekorasyonuna uygun bir görünümde. ‘WiFi Ölü Nokta’ sorununa kesin çözüm sunan Mesh teknolojili Deco M4, iki birimli bir kullanımda 260 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunuyor. Daha fazla Deco birimi eklenerek bu kapsama alanı daha da genişletilebiliyor. Marka bağımsız olarak farklı ağ ürünleriyle birlikte çalışabilen Deco çözümleri Ethernet üzerinden bir modem ya da router’a (yönlendirici) bağlanarak çalışır hale getiriliyor. Bundan sonra Deco birimlerini birbiriyle eşleştirmek yeterli oluyor. Sorunsuz ve kesintisiz bir WiFi ağı bu şekilde oluşturuluyor. Zaman içinde gereksinim oluştuğunda mevcut ağa yeni bir Deco birimi ekleyerek ağı daha da genişletmek mümkün. Çiftlik tarzı yatayda geniş alana sahip ya da L biçiminde geniş evler ile katlı evler için en ideal WiFi çözümü bu şekilde sağlanmış oluyor.

Menzil genişletici

TP-Link Deco çözümleri, en gelişmiş teknolojilerle donatılmış ürünler. Deco M4, 802.11ac teknolojisine sahip ve çift bant destekli bir ürün. Tam 100 adet cihaza WiFi desteği sunan Deco M4, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps kablosuz hızlara sahip. Bu sayede çok sayıda cihaz WiFi’a bağlandığında dahi yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Birden çok işleve sahip olan Deco M4, varsayılan ve WiFi ağı oluşturmayı sağlayan yönlendirici (router) işlevinin yanı sıra kablolu cihazları WiFi’a eriştiren bir erişim noktası (access point) ve WiFi kapsama alanını artıran bir menzil genişletici (range extender) olarak da işlev görüyor.

Deco ürünlerinin kurulumu ve kullanımı da son derece rahat. TP-Link’in bu ürünler için geliştirdiği ve Android ve iOS destekli Deco uygulaması sayesinde cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü, misafir ağı gibi özellikler ve uzaktayken de cihazların denetimi ve ayarları Tp-Link Deco uygulaması sayesinde son derece kolaylaşmış durumda. Ayrıca Deco M4, Amazon Alexa desteğine de sahip. Bu sayede cihazlar ses ile de yönetilebiliyor.

Güçlü güvenlik ve denetim özellikleri

TP-Link Deco çözümleri, güçlü WiFi ağı oluşturmanın yanı sıra güvenlik özellikleriyle de aileler için uygun bir çözüm. Deco M4’te her aile bireyi için farklı bağlantı ayarları yapmayı sağlayan Ebeveyn Kontrol özelliği yer alıyor. Akıllı telefon ya da tablet bilgisayar üzerinden Deco uygulaması sayesinde kolayca düzenlenen Ebeveyn Kontrol özelliği, kullanıcı profilleri, filtrelemeler gibi çok gelişmiş denetimlere sahip. Deco M4 kullanıcıları her aile bireyi için kolayca profil oluşturup, kişiye özel sınırları ve çevrimiçi olabileceği süreleri belirleyebiliyor. Filtreleme özelliği sayesinde yaş uygunluğuna göre siteleri bloke eden tek dokunmalık güvenlik ayarları yapılabiliyor.

Ayrıca aile üyelerinin çevrimiçinde geçireceği süre sınırları da belirlenebiliyor. Tüm aile bireylerinin internet ortamında güvenliğini hedefleyen bu uygulama ile çocukların ziyaret ettiği siteleri ve buralarda ne kadar zaman harcadıklarını takip etmek de mümkün. ‘Bağlantıları Askıya Alma’ özelliği sayesinde ise ailenin bir arada olması gereken akşam yemeği, özel toplantı gibi zamanlarda tek bir düğmeye dokunarak herkesin internet erişimini askıya almak mümkün. Tüm bunlar Deco uygulaması sayesinde bir-iki tıkla kolayca yapılabiliyor.

Diğer Deco modelleriyle uyumlu olan Deco M4, ister ana yönlendirici olarak istenirse de diğer Deco modelleriyle oluşturulmuş mevcut bir Mesh WiFi sisteminde uydu birim olarak kullanılabiliyor.