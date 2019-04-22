Uygun fiyatlı mesh sistemi TP-Link Deco M4 Türkiye’de!

TP-Link’in geniş ev ve ofiste sorunsuz internet bağlantısı için geliştirdiği mesh teknolojisi tüm ev wi-fi sistemi Deco M4 modeli uygun fiyat avantajı ile Türkiye’de.

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Katlı ve geniş ev ve ofis kullanımlarında evin her noktasına kablosuz internet erişimini sağlamak adına geliştirilen mesh teknolojili Deco serisi, farklı modelleriyle farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Deco M5, Deco P7 ve Deco M9 Plus modellerinin ardından uygun fiyatlı mesh çözümü olan Deco M4 modelini de Türkiye’de satışa sunan TP-Link, piyasada kullanılacak alanın büyüklüğüne göre ikili ve üçlü paketler olarak satışa çıktı.

Üçlü paketin yetmemesi durumunda da herhangi Deco modeli ile daha fazla cihaz ekleyebileceğiniz Deco M4, ikili birim kullanımında 260 metrekareye kadar kablosuz ağ kapsama alanı sunuyor. Deco M4, 802.11ac teknolojisine sahip ve çift bant destekli bir ürün olarak dikkat çekiyor. Toplamda 100 adet cihaza kadar kablosuz bağlantı sunabilen Deco M4, 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarına ulaşabiliyor.

TP-Link’in geliştirdiği TP-Link Deco uygulaması üzerinden kolay kurulum sağlayan M4, ayrıca misarif ağ ve ebeveyn kontrol gibi özelliklere de sahip. Fiyat detaylarına gelecek olursak M4 ikili paket 999 TL, üçlü paket ise 1499 TL fiyatla mağazalardaki yerini aldı.

Ayrıca daha önce incelediğimiz Deco M5 modelinin incelemesini aşağıdan görebilirsiniz;