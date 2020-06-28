Uygun fiyatlı Galaxy Fold Lite, önümüzdeki yıl tanıtılabilir

Geçen yıl Galaxy S10 serisi ile tanıtılan ve Samsung markasının ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold modelinin ardından, seriye şimdi de uygun fiyatıyla öne çıkacak olan Galaxy Fold Lite modelinin katılması bekleniyor. Hatırlarsanız, Samsung’un katlanabilir akıllı telefon ailesine bu yıl da Z Flip dahil olmuştu. Eğer Galaxy Fold Lite projesi başarılı olursa, gelecekte daha ulaşılabilir fiyatlarla katlanabilir cihazlar satın alabilmek mümkün olacak.

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Galaxy Fold Lite ile ilgili neler biliyoruz

Samsung’un beklenen başarıya ulaşamayan; fakat bir mihenk taşı olarak teknoloji tarihinde yerini almış olan Galaxy Fold‘un Lite versiyonu ile karşımıza çıkacak olması birçoklarını şaşırtabilir. Fakat mantık süzgecinden geçirince bunun güzel bir hamle olduğunu söylemek mümkün. Uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz ile satış arttırılarak; katlanabilir cihaz kullanma alışkanlığı geniş bir kitleye yayılabilir. Bu da pazarda Samsung’un elini güçlendirebilir. Öte yandan, katlanabilir cihazlar kullanmak isteyen fakat bir dünya para bayılmak istemeyen kullanıcılar da bu cihazları daha rahat satın alarak bu deneyimi yaşayabilirler. O yüzden Samsung’un bu hamlesi bizce tam bir kazan – kazan durumu.

Uygun fiyat demişken, Galaxy Fold’un Lite versiyonu; elbette Galaxy Fold gibi 1980 Dolar seviyesindeki yüksek fiyatlara sahip olmayacak. Fakat yine de yüksek olarak lanse edilebilecek bir fiyatla gelecek. Galaxy Fold Lite için öngörülen fiyat ise, yaklaşık 900 Dolar şeklinde. İlk önceleri, 2020 yılı Ağustos ayında tanıtılması planlanan cihaz, Covid-19 gibi çeşitli nedenlerin de etkisiyle 2021 yılına ertelendi. Bu yüzden Galaxy Fold Lite’ı görebilmek için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Siz, Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!