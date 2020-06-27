Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01s batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung firmasının orta giriş seviye akıllı cihazı Galaxy M01s yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Cihazın ortaya çıkan sertifikalara göre batarya kapasitesi belli oldu.
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Galaxy M01s 3900 mAh batarya ile geliyor!
Samsung, Galaxy M01s üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmeler ile cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu. TÜV Rheinland isimli sertifika platformunda ortaya çıkan belgeler ile birlikte Galaxy M01s cihazının batarya kapasitesi belli oldu. SM-M017F/DS koduyla görüntülenen cihaz, 3900 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca ortaya çıkan listede cihazın herhangi bir hızlı şarj özelliği olmadığı da öğrenildi. Günümüz telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz bu özelliğin yer almaması olumsuz yorumlara neden oldu.
Geçtiğimiz ay Geekbench platformunda test sonuçları ortaya çıkan Galaxy M01s şaşırtıcı özelliklere sahip. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alacak cihaz 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Her ne kadar Geekbench üzerinde Android 9 ile görülse de cihazın Android 10 ile geleceği kesin gibi. Ayrıca iddia edilen bilgilere göre cihazın iki adet arka ve bir adet de ön olmak üzere üç adet kamerası olacak. Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın, uygun fiyatlı olması bekleniyor. Ayrıca cihazın çıkış tarihi de netlik kazanmış değil. İlerleyen günlerde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım Samsung bütçe dostu olması beklenen cihazı ile istediği sonuçları alabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51s 5G listelerde yerini aldı!
Samsung Galaxy A51s 5G modeli Geekbench, Wi-Fi Alliance web sitesinde ve NFC forumlarında görüldü. Listelere göre telefon Snapdragon 765G yonga setine ve 6GB RAM’e sahip.
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Samsung Galaxy A51s 5G özellikleri görüldü!
Geçtiğimiz Mayıs ayında Samsung Galaxy A71s 5G listelerde yerini almıştı. Telefonun listelenen özellikleri arasında en çok dikkat çeken mmWave 5G’yi destekleyeceği olmuştu. Her geçen gün gelişmekte olan 5G teknolojilerinden olan mmWave yüksek frekans ve milimetre boyutlarında dalga boyu ile daha hızlı bir 5G deneyimini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Galaxy A71s 5G, SM-A716V model numarası ile listelerde tespit edilmişti ve şimdi A51s’e ait olduğu tahmin edilen SM-A516V etiketini taşıyan bir cihaz Geekbench,Wi-Fi Alliance web sitesinde ve NFC forumunda görüldü.
Telefonun bazı teknik özelliklerini Geekbech’te görmek mümkün. A51s 5G gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacak ve 6GB RAM’e sahip olacak. Telefon tek çekirdek performans skoru olarak 622 puana ve çok çekirdek performans skoru olarak 1928 puana sahip. Samsung Galaxy A51s 5G kutusundan Android 10 sürümü ile çıkıyor. Wi-Fi Alliance listelerinde telefonun çift bantlı Wi-Fi bağlantısını destekleyeceği bilgisi dikkat çekti. Son olarak NFC forumunda bekleyebileceğimiz üzere telefonun NFC desteğine sahip olacağı görüldü. A51s 5G’nin selefine göre yükseltmeler içerse dahi birçok özelliğinin benzer olmasını bekleyebiliriz. Samsung tarafından telefonun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2020, DxOMark testinden sınıfta kaldı!
İkinci nesil iPhone SE, geleneksel iPhone kasasında güncel donanımlar sunması ile son dönemin fiyat/performans dengesi başarılı telefonlarından biri olmayı başardı. Telefonun kamera odaklı DxOMark testinden aldığı sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtacak gibi görünüyor!
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Yeni iPhone SE, kamera tarafında beklentileri karşılıyor mu?
iPhone SE (2020), kamera tarafında 12 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir arka kamera taşıyor. Apple’a göre yazılımsal yönü iyileştirilmiş kamera pek çok alanda yeterli bir performans sergiliyordu. Ancak modelin DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testi, durumun aslında böyle olmadığını ortaya koyuyor.
DxOMark’ın fotoğraf tarafında 103 puan, video kaydı tarafında ise 98 puan toplayan iPhone SE, ortalama olarak 101 puana ulaşıyor. Apple’ın en yeni telefonu, aldığı düşük puan nedeniyle popüler testin sıralamasında kendisine ancak 37. sırada yer bulabildi. iPhone SE’nin, 2018 yılında tanıtılan bir diğer uygun fiyatlı Apple modeli iPhone XR ile aynı puanı alması ise dikkat çekti.
DxOMark tarafından yayınlanan kapsamlı raporda cihazın başarılı bulunan ve eksik kalan tarafları da belirtiliyor. DxOMark uzmanlarına göre genel olarak iPhone 11 ile rekabet edebilen iPhone SE’nin zoom ve bokeh efekti gibi kıstaslarda geri planda kaldığı belirtiliyor. Bu noktada tek arka kameranın dezavantajı görülürken; açık havadaki fotoğraf detayları ve renk tonu performansı ise başarılı bulunmuş.
Son olarak ön kamera performansı ile 84 puan alan telefonun diğer cihazlara göre nispeten daha iyi bir noktaya yerleşmeyi başardığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01 Core tasarım detayları belli oldu!
Samsung A01 Core cihazının tasarımı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz firmanın en uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonu olacak.
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İşte karşınızda Galaxy A01 Core!
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Firmanın A serisi cihazlar arasında en ucuzu olarak görülen A01 Core cihazının tasarım detayları ortaya çıktı. İlk gelen görüntülerde cihazın günümüz tasarım anlayışından geri kaldığı gözlemlenir iken, kalın çerçeveler dikkat çekti. Plastik kasa ile karşımıza çıkan cihaz teknik özellik olarak da oldukça alt seviyede bulunuyor. Arkada ve önde olmak üzere birer kamerası bulunan A01 Core cihazının, kamera özellikleri tam olarak ortaya çıkmadı henüz. Kırmızı ve mavi renklerle ortaya çıkan cihaz, görünüşe göre değiştirilebilir batarya özelliği ile birlikte piyasaya çıkacak.
Gücünü MediaTek MT6739WW işlemcisinden alacak cihazın, 1 GB RAM değeri bulunuyor. 5.14 inç ekran ile bizleri karşılayan cihaz, 720p’lik kalite sunuyor. Android 10 ile birlikte piyasaya çıkacak cihazın, herhangi bir parmak izi okuyucusu da bulunmamakta. Giriş seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A01 Core hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta. Galaxy A01 cihazından da ucuz olacağı öğrenilen cihazın, ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor. Bakalım Samsung, uygun fiyatlı A serisi cihazı ile beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.