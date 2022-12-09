Samsung, bugün erken saatlerde Hindistan pazarında Galaxy M04’ü piyasaya sürdü. Şimdi de Güney Koreli markanın F serisi cihazı Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Galaxy F04s. Telefon, kıyaslama platformunda “SM-E045F” model numarasıyla listelenmiş. Aynı model numarası BIS ve WiFi-Alliance sertifika sitelerinde de tespit edildi.

Geekbench listesi, Samsung Galaxy F04s’in bir MT6765V/CB işlemci ile donatılacağını ortaya koyuyor. MT6765V/CB, MediaTek’in Helio P35 yonga setine karşılık geliyor. Yonga seti, 1.80 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.30 GHz hızında çalışan diğer dört çekirdekten oluşuyor. Cihaz 3 GB RAM’e sahip olacak ve kutudan Android 12 ile çıkacak. Samsung Galaxy F04s, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında 163 puan ve 944 puan alıyor.

Geekbench listelemesi, yukarıda belirtilen detayların dışında Samsung Galaxy F04s hakkında herhangi bir ek bilgi ortaya koymuyor. WiFi-Alliance sertifika web sitesine göre cihaz, 2,4 GHz tek bantlı WiFi’yi destekleyecek. Önümüzdeki haftalarda Samsung Galaxy F04s hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.