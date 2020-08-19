Haber
Uygun fiyatlı EA Play hizmetinin Steam üzerinde çıkış tarihi belli oldu
Kısa bir gecikmenin ardından, eskiden EA Access olarak bilinen oyun abonelik sistemi EA Play için, Steam çıkış tarihi belli oldu. Hizmet, Electronic Arts’ın birçok oyununu yıllık 65 TL ve aylık 12 TL gibi bir ücretlendirmeyle istediğimiz kadar oynayabilmemizi sağlayacak ve 31 Ağustos tarihinde platform üzerinde listelenecek.
Son zamanlarda birçok sektör devinin hayata geçirdiği pass hizmetleri ile kullanıcılar, artık oyunlara ayrı ayrı ücretler ödemeden, özgürce seçim yapabilir hale geldi. EA’in de bir süredir bu konuda işleyen bir hizmeti bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve EA Access’in Steam üzerinde yayınlanacağını bildiren yazı büyük heyecan uyandırmıştı. Normalde bu hizmet için kendi Origin adlı arayüzünü kullanan EA kullanıcıları bu hamlesiyle sevindirmeyi başardı. Mevcut EA Play hizmetinde son yıllarda çıkış yapan veya geçmişte istediği ilgiyi bulamayan yapımlar da dahil edildi.
İlginizi çekebilir: Apple’ın, Epic Games’i geliştirici sözleşmesi ile tehdit ettiği iddia edildi
Mevcut yapımlardan bazıları, A Way Out, Star Wars Battlefront II ve Titanfall 2 olarak karşımıza çıkıyor. Yurtdışında aylık 5$ ve yıllık 30$ fiyat etiketine sahip olan EA Play, Steam kuruyla birlikte ülkemize aylık 12 TL, yıllık 65 TL gibi mükemmel bir ücretle gelecek. Yıllar önce Steam ile bir yarışa girip, yapımlarını sadece Origin üzerinde listeleyen firma çareyi tekrar Steam’e dönmekte bulmuş gibi görünüyor. Steam’in özel kur fiyatlandırmasıyla bizleri de sevindiren bu hizmet, 31 Ağustos tarihinde platform üzerinde listelenecek.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7 çok iyi bir fiyat performans telefonu olabilir!
ASUS Zenfone 7 modeli resmi olarak 26 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Şirket daha önce resmi teaser görseliyle bu tarihi açıklamıştı. Şimdi ise birçok tutarlı sızıntısıyla tanınan Roland Quandt, hem telefonun teknik özelliklerini hem de fiyat etiketlerini duyurdu.
İlginizi çekebilir: Huawei tam ekran parmak izi okuyucusu geliştiriyor
ASUS Zenfone 7 özellikleri ve fiyatı ne olacak?
Sızıntıya göre şu anda en güçlü Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865+ ile gelecek telefon, 8 GB RAM / 256 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Ayrıca sızıntıya göre telefonda 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesi yer alacak.
ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.
— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020
Sızıntının bir başka heyecan uyandıran noktası ise fiyat etiketleri. Zira eğer sızıntı doğruysa, telefonun baz modeli 499 Euro, üst modeliyse 549 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Günümüzde amiral gemisi modellerin 800 – 1000 € aralığında olduğunu düşünürsek bu fiyatlar oldukça rekabetçi olacaktır. Telefonla ilgili diğer beklenen özellikler ise 30W hızlı şarj kapasitesi, 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olması yönünde.
499 for the 6/128 variant.
— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020
Ekran, kamera ve diğer detaylarla ilgili ise henüz ortaya çıkmış bir bilgi yok. 26 Ağustos itibarıyla telefonun tüm özelliklerini ve resmi satış fiyatını öğrenmiş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei, tam ekran parmak izi tarayıcısı geliştiriyor!
Huawei, tüm ekran alanını kaplayan parmak izi tarayıcısı içeren bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını resmi olarak doğruladı. Bu parmak izi okuyucu telefon kilidinin yanı sıra uygulama kilitlerini de açabilecek. Bugün şirket bu akıllı telefonla ilgili başka bir ilginç ayrıntı daha paylaştı. Bu telefon ekran altı selfie kamerası ile gelecek. Geliştirilen bu iki önemli teknoloji akıllı telefon dünyasını bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Huawei MateBook X Pro, 19 Ağustos’ta geliyor!
Huawei, bu yeni akıllı telefonları ne zaman çıkartmayı planlıyor?
Android Authority tarafından paylaşılan röportajda bu akıllı telefonların benzersiz olacağı belirtiliyor. Tam ekran parmak izi okuyucusu yenilikçi bir teknoloji olsa da ekran altı selfie kamerası daha çok ilgi çekiyor. Büyük çentikler nokta delik tasarıma döndüğünden beri kullanıcılar, ekran altı selfie kamerasını ilk kimin çıkaracağını merak ediyordu. Vivo gibi şirketler ekran altı kamera denemelerinde bulundu fakat kameraların performanslarında gözle görülür anlamda düşüş yaşandı. Şimdi ise 2020 sonu veya 2021 başında bu teknolojiyi stabil bir şekilde görebileceğimizi düşünüyoruz.
Ekran altı selfie kamerayı ilk tanıtacak firma, yakında çıkacak olan Axon 20 5G ile ZTE olacak. Bunu takiben Huawei de bu özellikte bir telefon sunabilir. Fakat tahminlere göre Huawei, 2021 ilk çeyreğinde hem ekran altı kamerası bulunan hem de tam ekran parmak izi okuyucusu bulunan telefonunu tanıtacak.
Genel
Ortadan motorlu yeni Maserati MC20, kamuflajıyla görüntülendi!
Maserati‘nin, Lamborghini Huracan gibi araçlara rakip olarak üreteceği yeni MC20, test edilirken görüntülendi.
İlginizi çekebilir: Yalnızca 50 tane üretilecek: Ford GT Heritage Edition!
Fotoğraflardan aracın siluetine bakacak olursak, İtalyan üreticinin önceki ortadan motorlu hiper otomobili MC12’ye benzediğini söylemek mümkün. Alçakta konumlandırılmış benzer şekilli ön farlar, önde yer alan Maserati’nin “Trident” armalı dar ızgarasını kanıt olarak gösterebiliriz.
Aracın arkasında ise işlevsel bir yere bastırma kuvveti için ön tampondaki splitter ve havalandırmalı yan eteklerle uyumlu çalışacak bir arka difüzör bekleniyor. MC20’nin arka farları ve ikili egzoz çıkışı ise dikkat çeken diğer detaylar arasında. Her ne kadar neredeyse açıkça gözükseler de, üretim modelinde ufak tefek farklılıklar olacaktır.
MC20’nin teknik detayları
Yakın zamanda Maserati tarafından doğrulandığı üzere MC20’de 625 heygir güç ve 730 Nm torka sahip, çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 yer alacak. Söz konusu motor maksimum güce 7500 dev./dk.‘da ulaşırken, “redline” seviyesi ise 8000 dev./dk olarak ayarlanmış. Bu da demek oluyor ki Lamborghini Huracan ve McLaren 600LT’ye dişli bir rakip geliyor.
Motorun, yüksek devirlerdeki ateşleme verimini yüksek tutmak adına Maserati, 2.0 litrelik Alfa Romeo 156‘lardaki TwinSpark teknolojisine benzer bir sistem kullanacak. Ayrıca motorda üstten çift eksantrik, değişken valf zamanlaması ve harici yağ depolu kuru karter gibi motor sporlarından esinlenme özellikler de yer alıyor.
MC20’nin motorundaki sıkıştırma oranı, çift turbolu bir motor için oldukça yüksek sayılabilir bir seviyede, 11:1 olarak ayarlanmış. Ayrıca bu motor, Alfa Romeo Giulia QV‘nin V6‘sı ve yeni Ferrari Roma‘nın V8‘i gibi 90 derecelik bir yapıya sahip.
Saf elektrikli spor bir Maserati görebiliriz
V6 motorlu MC20’nin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Maserati’nin, MC20’nin %100 elektrikli bir versiyonunu da tanıtması bekleniyor. Fakat modelin tanıtım tarihi henüz resmi olarak onaylanmadı. Bu varyasyonla Pininfarina Battista, Lotus Evija ve Tesla Roadster ile rekabet edileceği söyleniyor.
Ayrıca önceden yayınlanan ipucu fotoğraflardaki prototip, efsane yarış pilotu Sir Stirling Moss‘un kullandığı “Eldorado” 420M/58 arabasına, saygı duruşu niteliğinde yapılmış.
Kaynak: Auto Express