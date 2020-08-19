Uygun fiyatlı EA Play hizmetinin Steam üzerinde çıkış tarihi belli oldu

Kısa bir gecikmenin ardından, eskiden EA Access olarak bilinen oyun abonelik sistemi EA Play için, Steam çıkış tarihi belli oldu. Hizmet, Electronic Arts’ın birçok oyununu yıllık 65 TL ve aylık 12 TL gibi bir ücretlendirmeyle istediğimiz kadar oynayabilmemizi sağlayacak ve 31 Ağustos tarihinde platform üzerinde listelenecek.

Son zamanlarda birçok sektör devinin hayata geçirdiği pass hizmetleri ile kullanıcılar, artık oyunlara ayrı ayrı ücretler ödemeden, özgürce seçim yapabilir hale geldi. EA’in de bir süredir bu konuda işleyen bir hizmeti bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve EA Access’in Steam üzerinde yayınlanacağını bildiren yazı büyük heyecan uyandırmıştı. Normalde bu hizmet için kendi Origin adlı arayüzünü kullanan EA kullanıcıları bu hamlesiyle sevindirmeyi başardı. Mevcut EA Play hizmetinde son yıllarda çıkış yapan veya geçmişte istediği ilgiyi bulamayan yapımlar da dahil edildi.



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Mevcut yapımlardan bazıları, A Way Out, Star Wars Battlefront II ve Titanfall 2 olarak karşımıza çıkıyor. Yurtdışında aylık 5$ ve yıllık 30$ fiyat etiketine sahip olan EA Play, Steam kuruyla birlikte ülkemize aylık 12 TL, yıllık 65 TL gibi mükemmel bir ücretle gelecek. Yıllar önce Steam ile bir yarışa girip, yapımlarını sadece Origin üzerinde listeleyen firma çareyi tekrar Steam’e dönmekte bulmuş gibi görünüyor. Steam’in özel kur fiyatlandırmasıyla bizleri de sevindiren bu hizmet, 31 Ağustos tarihinde platform üzerinde listelenecek.