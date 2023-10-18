Son birkaç gündür, Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağına dair çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Özellikle yeni bir iPad modeli ve Apple Pencil hakkındaki beklentiler gittikçe artıyordu. Nihayet, beklenen açıklama geldi ve Apple Pencil (USB-C) resmiyet kazandı. Apple, bugün yaptığı bir paylaşım ile yeni Apple Pencil modelini tanıttı. Bu yeni Apple Pencil, daha uygun bir fiyat etiketi ile Kasım ayının başında kullanıcılarla buluşacak. İşte yeni uygun fiyatlı Apple Pencil!

Apple, Yeni Uygun Fiyatlı Apple Pencil Modelini Tanıttı!

Apple’ın paylaştığı blog yazısında, bu yeni Apple Pencil’ın “uygun fiyatlı” olduğu belirtiliyor ve özellikle 1. ve 2. nesil Apple Pencil modelleri arasında konumlandığı vurgulanıyor. Apple Pencil (USB-C), manyetik bağlantı, eğim duyarlılık gibi özelliklere sahipken, kuvvet hassasiyeti gibi bazı özellikler ne yazık ki daha pahalı modellere ayrılmış.



Yeni Apple Pencil’ın teknik özellikleri şu şekilde:

– Uzunluk: 155 mm

– Çap: 7,5 mm

– Ağırlık: 20,5 gram

– Bağlantılar: Bluetooth ve USB-C konnektörü

Apple, he duyuru yazısında hem de ürün sayfasında sürekli olarak “en uygun fiyat” ifadesine vurgu yapıyor. Ancak bu uygun fiyatla birlikte bazı özelliklerden feragat edildiğini unutmamak önemli.

Tasarım açısından, yeni kalem 2. nesil Apple Pencil ile oldukça benzer görünüyor. Tek farklılık, kalemdeki arka kapakta bulunan bir USB-C bağlantı noktası. Tek bir kısmı manyetik alana yapışmak için düzleştirilen kalem tasarımı ve mat krem renkli yüzey ise 2. nesil Apple Pencil’de olduğu gibi devam ediyor.

Bu yeni model de iPad’lere manyetik olarak yapışma özelliği sunuyor. Kalem iPad’e yapıştığında uyku moduna geçiyor ve pil ömrünü koruyor. USB-C ile eşleşme ve şarj olabilme dışında manyetik yapışma özelliği, mükemmel piksel hassasiyeti ve düşük gecikme süresi gibi özellikler bu kalemde yer alıyor.

Apple Pencil (USB-C) aşağıdaki iPad modelleri ile uyumlu:

12.9 inç iPad Pro (3., 4., 5. ve 6. nesil)

11 inç iPad Pro (1., 2., 3. ve 4. nesil)

iPad Air (4. ve 5. nesil)

iPad (10. nesil)

iPad mini (6. nesil)

Yeni Apple Pencil’ın fiyatı 79 dolar olarak belirlendi. Ülkemizde satış fiyatı ise 2.699 TL olarak açıklandı. Mevcut 1. ve 2. nesil Apple Pencil’ların fiyatları ise sırasıyla 3.213 TL ve 3.863 TL olarak devam ediyor. Apple Pencil (USB-C), uygun fiyatı ile Apple kullanıcılarının yaratıcılıklarını bir adım daha ileri taşıyacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni uygun fiyatlı Apple pencil modelinin özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!