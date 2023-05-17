Anker markasını duymayanınız yoktur. Genelde akıllı telefon aksesuarları ve ekosistem ürünleri satan şirketin ülkemizde en sevilen ürünlerinden birisi de kulaklıkları. Özellikle ses kalitesi ile ve tasarımı ile bizleri cezbeden ürünler üreten Anker, Anker Soundcore R50i isimli TWS kulaklıklarını ülkemizde piyasaya sürüyor. Detaylara bakalım.

Anker R50i, Hepsiburada üzerinde ön satışta görüntülendi. 499 TL’lik tam kablosuz kulaklık şu anda Hepsiburada’dan satın alınabiliyor. Kargo tarihi için ise 29 Mayıs deniyor.

Anker Soundcore R50i Neler Sunuyor?

Soundcore R50i, 10 mm dinamik sürücülerle geliyor. Anker bu sürücülerin bass performansı konusunda iddialı. Kulaklığın bir de derin bass özelliği bulunuyor. Bluetooth 5.3 standardı ile gelen kulaklığın NFC desteği de bulunuyor. NFC desteği ile akıllı telefonunuzu kulaklıkların sağ tekine dokundurarak kolayca eşleştirebiliyorsunuz.

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Bu noktada aklınıza bir soru gelmiş olabilir, cevaplayayım. Kulaklıkta Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor. Ancak sizin akıllı telefonunuzda Bluetooth 5.2 veya Bluetooth 5.0 gibi daha önceki Bluetooth sürümleri varsa bu sizin kulaklıkları kullanmanıza engel değil.

Gürültü engelleme tarafında ise Anker Soundcore R50i, pasif gürültü önleme ile birlikte geliyor. Aktif gürültü önleme özelliği olsa güzel olurdu ancak fiyatını göz önünde bulundurduğumuz zaman bu göz ardı edilebilecek bir eksiklik.

Pil tarafında ise Anker Soundcore R50i, tek şarj ile 10 saate kadar kullanım vaat ediyor. Bu süre kulaklıkların kutusu ile birlikte 30 saate kadar çıkıyor. 10 dakikalık bir hızlı şarj ile de kulaklıklar 2 saat boyunca kullanılabiliyor.