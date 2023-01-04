Söz konusu Apple ürünleri olduğunda, ülkemizde birçok kullanıcının aklına gelen ilk şey fiyat konusu oluyor. Özellikle üst seviyede yer alan Apple ürünlerine ulaşmanın maddi olarak birçok kişiyi zorladığı gerçek. Her ne kadar firma son dönemde iPhone modellerinde ürün seçeneklerini artırsa ve neredeyse her bütçeye uygun modeller çıkarmaya çalışsa da, firmanın bütün ürün serilerinin bu kadar çeşitli olmadığını söylemek mümkün. Bu seriler arasında AirPods serisi de yer alıyor.

Cupertinolu firma, AirPods serisini çok çeşitlendiremedi ve eğer bugün serinin güncel giriş seviye modeli olan AirPods 3. Nesil’i almak isterseniz yaklaşık 3.999 lira ödemeniz gerekiyor. Son gelen haberler, Apple’ın konudan haberdar olduğunu ve yeni bir AirPods modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yeni AirPods modeli, fiyatıyla öne çıkacak.

Uygun Fiyatlı AirPods Yolda!

Ünlü bir market analisti olan Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgiler, Apple’ın AirPods serisini çeşitlendirmede yetersiz kaldığını ve firmanın bu durumu aşmak için yakın zamanda daha uygun fiyatlı bir AirPods modelini seriye ekleyeceğini gösteriyor.

Bunun yerinde bir hamle olacağını söylemek mümkün. Öyle ki, şu an Apple sitesinde bulabileceğiniz en uygun fiyatlı AirPods modeli, 2.999 lira fiyatla AirPods 2. Nesil olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın 2019 yılında satışa sunduğu bu model, Samsung Galaxy Buds 2 gibi daha düşük fiyatlı ve daha güncel özelliklere sahip diğer rakiplerine kıyasla geride kalıyor.

Bunun Apple’ın satışlarına da yansıdığını ve firmanın ürünlerine olan talebin azaldığını söylemek mümkün. Öyle ki, söylentiler Apple’ın parça tedarikçilerine popüler ürünleri olan MacBook, Apple Watch ve AirPods için parça üretimini azaltma talimatı verdiğini gösteriyor.

Özellikle Çinli markaların birbiri ardına uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modellerini tanıtması, Apple’ın kablosuz kulaklık satışlarını baltalamış gibi görünüyor. Firma, rekabette geride kalmamak için AirPods serisine daha uygun fiyatlı bir modeli ekleyerek kullanıcıları sevindirebilir ve satışlarını yeniden canlandırabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AirPods serisinin güncel fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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