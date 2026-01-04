MacBook cephesinde sızdırılan yeni bilgiler, Apple’ın dizüstü bilgisayar stratejisinde dikkat çekici bir kırılmaya işaret ediyor. Şirketin, daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı konuşuluyor. 2026 yılında tanıtılması beklenen bu cihaz, Apple’ın uzun süredir boş bıraktığı giriş seviyesi segmentine güçlü bir geri dönüş anlamına gelebilir. İşte uygun fiyatlı MacBook özellikleri!

Uygun fiyatlı A18 Pro işlemcili MacBook özellikleri neler?

MacBook ailesine eklenmesi beklenen bu yeni modelin en çarpıcı detayı, iPhone’larda kullanılan A serisi bir işlemciyle gelme ihtimali. Sızıntılara göre Apple, bu cihazda A18 Pro çipine yer verebilir. Laptop tarafında bugüne kadar M serisi işlemcilerle alıştığımız mimarinin dışına çıkılması, Apple’ın maliyetleri düşürme ve ürün gamını çeşitlendirme isteğiyle açıklanıyor.

MacBook için konuşulan 12,9 inçlik ekran boyutu, 13,6 inç Air modelinin hemen altında konumlanıyor. İnce çerçeveli tasarım sayesinde cihazın hem daha kompakt hem de taşınabilir olacağı öngörülüyor. Apple’ın yıllar önce üretimini sonlandırdığı 12 inçlik laptoptan sonra yeniden küçük ekranlı bir laptop fikrine yönelmesi, özellikle öğrenciler ve mobil çalışanlar için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni MacBook modelinde yer alması beklenen A18 Pro çip, M serisi kadar güçlü olmasa da tek çekirdek performansında eski Intel tabanlı modellere kıyasla ciddi bir avantaj sunabilir. Günlük kullanım, ofis işleri ve hafif içerik üretimi gibi senaryolarda bu bilgisayarın fazlasıyla yeterli bir deneyim sunacağı konuşuluyor. Ayrıca mobil kökenli bu işlemcinin düşük güç tüketimi sayesinde fan­sız, sessiz ve serin bir kullanım vadetmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Laptop için iPhone çipli ve daha uygun fiyatlı bir model, Apple ekosisteminde nasıl bir etki yaratır? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!