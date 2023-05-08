General Mobile yeni modeli GM 23 SE’yi duyurdu. 3.799 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılan GM 23 SE, 23 Mayıs’ta satışa sunulacak.

General Mobile GM 23 SE, 6,52 inç boyutundaki 720p IPS LCD ekranı ile dikkat çekiyor. Telefonda MediaTek Helio G37 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 8 MP çözünürlüğünde ana kamera ve VGA çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Piksel gruplama teknolojisi sayesinde fotoğraflarda 32 MP çözünürlüğü elde edilebiliyor. Ön tarafta ise 5 MP selfie kamerası bulunuyor. 5000 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü vaat eden cihaz Android 12 işletim sistemini kullanıyor.

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3.799 TL fiyatla ön siparişe açılan General Mobile GM 23 SE hakkında detaylı bilgi edinmek ve sipariş vermek için generalmobile.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler General Mobile GM 23 SE Özellikleri

General Mobile GM 23 SE Özellikleri

•İşlemci: MediaTek Helio G37

•RAM: 4GB+2GB

•Depolama: 64GB dahili depolama, microSD kart desteği

•Ekran: 6.5″ HD+ IPS LCD, 1600 x 720 piksel

•Arka Kamera: 8 MP+VGA, 1080p video

•Ön Kamera: 5 MP

•Batarya: 5.000mAh, 7,5W hızlı şarj

•İşletim Sistemi: Android 12

•Fiyat: 3.799 TL