Uygulama mağazaları rekorlarla geçen yıla bir yenisini daha ekledi!

Uygulama mağazaları, Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde geçen yılın kazananlarından biriydi. Bu yıl rekor düzeylere ulaşan mobil uygulama satışları, 2020’yi geride bırakırken de yakın bir tarihte hiç yavaşlayacakmış gibi gözükmüyor. Öyle ki, Noel günü olan 25 Aralık’ta mobil uygulama satışlarında yeni bir rekor kırıldı…

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Uygulama satışları rekor derecede kazandırdı, bir de üstüne Noel günü eklendi

İnsanları mobil cihazlarında her zamankinden çok daha fazla vakit geçirmeye iten Covid-19 salgını, tahmin edilebileceği üzere mobil uygulama satışlarına da olumlu yönde etki yaptı. Global anlamda 100 milyar dolar satış yaparak rekor kıran mobil uygulama pazarı, bu dönemde en güzel günlerini yaşamaya devam ediyor. Bu rekor geçen seneye kıyasla %30’luk bir büyümeyi ifade ediyor. Rekorlarla dolu 2020 yılının en büyük kazananı ise App Store’da yaptığı satışlarla Apple oldu. Toplam harcamanın yaklaşık %65’ini göğüsleyen Apple, 69 milyar dolarlık uygulama satışı yaptı. Google Play ise pastadan %30’luk bir pay alarak 37 milyar dolarlık satış yaptı.

Uygulama mağazalarının bu karlı yılına bir de rekor kıran Noel günü eklendi. 2020 Noel günü, geçen sene aynı gün satışlarına göre %27 daha büyüyerek, 407,6 milyon dolarlık uygulama satışına şahit oldu. Peki bu rekorlarla dolu yılda ve rekor günde neler sattı, hangi kategoriler pazarı domine etti gibi soruların cevabı ve daha fazlası haberimizin devamında…

Rekor yılın ve günün trendleri ve kazandıran kategorileri

2020 yılının en çok kazandıran kategorisi %71,7’lik pazar payıyla mobil oyunlar oldu. Pazarı domine eden kategori, 76 milyar dolar gibi yüksek bir gelir elde etti. Oyunlardan sonra gelen kategori ise Eğlence oldu. Yılın bir diğer dikkat çeken verisi ise, TikTok’un 2020 ilk çeyreğinde 315 milyon global indirmeye ulaşarak kırdığı çeyrek başına indirilme rekoru oldu. Göz alan başka bir trend de, İş ve Üretkenlik kategorisinin indirmelerini geçen yıla göre ikiye katlayarak 3,6 milyar indirme sayısına ulaşması oldu. Bu trendin de sorumlusu muhtemelen Covid-19 sebebiyle evlerde geçirdiğimiz pandemi yılı. Son olarak, PUBG 2,6 milyar dolar kar ederek, 2020 yılının en çok kazandıran oyunu oldu.

Rekor kıran Noel gününün en dikkat çeken istatistiği ise %75’e yaklaşan pazar payıyla 295,6 milyon dolar gelir elde eden oyun kategorisi oldu. Bu popüler kategorinin yıldızı ise 1 günde 10,7 milyon dolarlık uygulama içi satış yapan Çinli Tencent firmasının oyunu Honor of Kings oldu. Oyunlar dışında günün en çok kazananı tahtına ise 4,7 milyon dolarlık satışla TikTok oturdu.

Kaynak: MobileSyrup