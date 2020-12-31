Uygulama
Uygulama mağazaları rekorlarla geçen yıla bir yenisini daha ekledi!
Uygulama mağazaları, Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde geçen yılın kazananlarından biriydi. Bu yıl rekor düzeylere ulaşan mobil uygulama satışları, 2020’yi geride bırakırken de yakın bir tarihte hiç yavaşlayacakmış gibi gözükmüyor. Öyle ki, Noel günü olan 25 Aralık’ta mobil uygulama satışlarında yeni bir rekor kırıldı…
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Uygulama satışları rekor derecede kazandırdı, bir de üstüne Noel günü eklendi
İnsanları mobil cihazlarında her zamankinden çok daha fazla vakit geçirmeye iten Covid-19 salgını, tahmin edilebileceği üzere mobil uygulama satışlarına da olumlu yönde etki yaptı. Global anlamda 100 milyar dolar satış yaparak rekor kıran mobil uygulama pazarı, bu dönemde en güzel günlerini yaşamaya devam ediyor. Bu rekor geçen seneye kıyasla %30’luk bir büyümeyi ifade ediyor. Rekorlarla dolu 2020 yılının en büyük kazananı ise App Store’da yaptığı satışlarla Apple oldu. Toplam harcamanın yaklaşık %65’ini göğüsleyen Apple, 69 milyar dolarlık uygulama satışı yaptı. Google Play ise pastadan %30’luk bir pay alarak 37 milyar dolarlık satış yaptı.
Uygulama mağazalarının bu karlı yılına bir de rekor kıran Noel günü eklendi. 2020 Noel günü, geçen sene aynı gün satışlarına göre %27 daha büyüyerek, 407,6 milyon dolarlık uygulama satışına şahit oldu. Peki bu rekorlarla dolu yılda ve rekor günde neler sattı, hangi kategoriler pazarı domine etti gibi soruların cevabı ve daha fazlası haberimizin devamında…
Rekor yılın ve günün trendleri ve kazandıran kategorileri
2020 yılının en çok kazandıran kategorisi %71,7’lik pazar payıyla mobil oyunlar oldu. Pazarı domine eden kategori, 76 milyar dolar gibi yüksek bir gelir elde etti. Oyunlardan sonra gelen kategori ise Eğlence oldu. Yılın bir diğer dikkat çeken verisi ise, TikTok’un 2020 ilk çeyreğinde 315 milyon global indirmeye ulaşarak kırdığı çeyrek başına indirilme rekoru oldu. Göz alan başka bir trend de, İş ve Üretkenlik kategorisinin indirmelerini geçen yıla göre ikiye katlayarak 3,6 milyar indirme sayısına ulaşması oldu. Bu trendin de sorumlusu muhtemelen Covid-19 sebebiyle evlerde geçirdiğimiz pandemi yılı. Son olarak, PUBG 2,6 milyar dolar kar ederek, 2020 yılının en çok kazandıran oyunu oldu.
Rekor kıran Noel gününün en dikkat çeken istatistiği ise %75’e yaklaşan pazar payıyla 295,6 milyon dolar gelir elde eden oyun kategorisi oldu. Bu popüler kategorinin yıldızı ise 1 günde 10,7 milyon dolarlık uygulama içi satış yapan Çinli Tencent firmasının oyunu Honor of Kings oldu. Oyunlar dışında günün en çok kazananı tahtına ise 4,7 milyon dolarlık satışla TikTok oturdu.
Kaynak: MobileSyrup
Müzik
Amazon podcast tarafını Wondery ile güçlendiriyor
Amazon, podcast pazarında Spotify gibi güçlü rakiplerine karşı avantaj sağlamak için Wondery şirketini satın aldı. Özellikle “Blook Ties” ve “Dying for Sex” gibi şovlarla öne çıkan Wondery şirketini satın aldığını duyuran Amazon anlaşmanın şartlarını henüz açıklamadı.
Bu ve buna benzer podcast yayınlarını daha kaliteli şekilde dinlemeniz için hazırladığımız kulaklık ve hoparlör tavsiyeleri içeren Hepsiburada listesine buradan ulaşabilirsiniz.
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Amazon podcast tarafında da söz sahibi olmak istiyor
Özellikle son zamanlarda Amazon Prime sistemiyle birlikte Netflix ve Apple TV+ gibi popüler yapımlara rakip olarak karşımıza çıkan Amazon, müzik servisi ile de pazarda varlığını devam ettiriyordu. Değişen trendler gösteriyor ki podcast yayın platformları için önemli bir konumda. Amazon Müzik Eylül 2020 tarihinde podcastleri başlatmıştı. Wondery satın alımıyla birlikte içerik oluşturucuları, sunucuları ve sürükleyici deneyimleri dünya çapında daha fazla insana ulaştırmayı amaçladıkları şirket yetkililerince belirtiliyor.
Wondery yayın hayatına bağımsız olarak devam eden bir podcast ağı şirketiydi. Daha önce Apple ve Sony gibi şirketlerle de görüştüğü iddia edilen Wondery, Amazon tarafına teslim olmuş görünüyor. Bu satın almayla birlikte Amazon, Spotify ile rekabette bir hamle daha yapmış olacak. Mevcut şovların değişmeyeceği ve işleyişe müdahale edilmeyeceği özellikle belirtiliyor. Bu sadece uygulamayı sevenler alışkanlıklarından bir şey kaybetmeyecekler. Amazon elinde bulundurduğu reklam ağı ve bütçesi ile birlikte Wondery’yi çok daha ileri seviyeye taşıyabilir.
Amazon yalnızca bir e-ticaret sitesi olarak kalmayıp birçok farklı sektörde adını duyurmaya devam ediyor. Bu satın almayla birlikte podcast pazarında ne şekilde ilerleyeceğini ve rakipleriyle nasıl bir mücadele içinde olacağını hep beraber göreceğiz.
Oyun
Epic Games Launcher, bazı işlemcilerde ısınma sorununa yol açıyor
Epic Games, özellikle son zamanlardaki kampanyalarıyla birlikte oyunculara yaptığı yatırımlara devam etse de; şirketin başka şeylerle de adı anılacak gibi.
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Videocardz’tan gelen bilgilere göre bazı oyuncular Windows’ta oyun indirme ve yüklemek için kullanılan Epic Games Launcher sunucusuyla sorunlar yaşıyorlar. Görünüşe göre uygulama, AMD Ryzen ve Intel işlemcilerinin bazılarında fazla ısınmaya neden oluyor. Ayrıca bu sıcaklık artışı sadece bir oyun açıldığında değil, Launcher uygulaması açıkken de gözlemlenebiliyor. Üstelik uygulama aktif olduğu sürece pencerenin açık olması, arka planda olması hatta küçültülmüş olması bile durumda değişikliğe neden olmuyor.
Şu anlık bu sorunun nedeni tam olarak bilinmese de; Launcher uygulamasının arka planda devamlı olarak bazı işlemler yapması ve bunun da işlemciye fazladan yük olması ihtimali yüksek. Ki bahsettiğimiz sıcaklık artışı oldukça yüksek. Reddit üzerinden yaptığı paylaşıma göre bir kullanıcı, AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin pasif sıcaklığında Launcher uygulamasını kapatmasıyla birlikte 50°C’den 37°C’ye kadar gerileme gördü. Bu da pasif kullanımda yaklaşık %25’lik bir düşüş anlamına geliyor. Diğer kullanıcılardan gelen yorumlara göre ise yine uygulamanın kapatılmasıyla yaklaşık 20°C’ye kadar bir fark gözlemlenebiliyor.
Epic Games Launcher üzerindeki deneyler işlem fazlalığını doğruluyor
Konuyla alakalı Hot Hardware tarafından yapılan bazı denemelerde ise oldukça ilginç sonuçlar görülüyor. Açıkladıkları bilgilere göre, farklı bir bilgisayar üzerinde yaptıkları denemelerde Epic Games Launcher uygulamasının aynı anda beş farklı işlem yaptığı görüldü. Daha detaylı inceleme için ağ trafiğini göstermeye yarayan Glasswire ile yaptıkları testte ise; uygulamanın belirli aralıklarla yirmi iki farklı sunucuyla bilgi alışverişinde bulunduğu bilgisine ulaştılar. Bu durumların ise uygulamanın açık, ikinci planda veya küçültülmüş olmasından bağımsız halde gerçekleştiğini de not düşüyorlar.
Bu problemin görülmesinin ardından sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Steam veya GoG gibi diğer servislerde de buna benzer bir durum olup olmadığını kontrol ettikleri, ancak hiçbirinde benzer bir sıcaklık yükselmesi görülmediği de belirtilenler arasında.
Yine de bu sorunun genel bir sorun olmadığını ve diğer Epic Games Launcher kullanıcılarının böyle bir sorun yaşamadığını da belirtmemiz gerekiyor.
Uygulama
Telefon ekran yenileme hızınızı anlık olarak öğrenin
Son zamanlarda her seviyeden akıllı telefonlarda önemli bir ölçüt haline gelen bir özellik var. Ekran yenileme hızı. Dolayısıyla da 90Hz ve 120Hz gibi farklı seçeneklere sahip telefonlar yavaş yavaş standart hale geliyor.
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Ancak yüksek telefon ekran yenileme hızı biraz değişken tecrübeler sunuyor. Yani telefonu kullandığımız her an takip edemiyor veya farkına varamıyoruz. Bunun için ise anlık olarak telefonun ekranının kaç Hertz ile ekran yenilemesi yaptığını öğrenmek için bir uygulama önerimiz olacak; ki bu aynı zamanda bu teknolojinin nasıl işlediği hakkında da biz kullanıcılara yardımcı olacaktır.
Böyle bir imkanı sağlayan Display Checker tamamen ücretsiz ve oldukça az bilinen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama, ekran üzerinden bizlere bazı bilgiler sunuyor. Çözünürlük, desteklenen teknolojiler, yoğunluk ve tabii ki desteklenen en yüksek yenileme hızı ve mevcut yenileme hızı da bu bilgilerin arasında.
Uygulama üzerinden aktifleştirebileceğimiz bir bildirim ile beraber anlık olarak akıllı telefonumuzun ekranının yenilenme hızını görebiliyoruz. Anlık Hertz cinsinden yenileme hızı ekranda sayı olarak gösteriliyor ve sayının gösterildiği yer seçilip değiştirilebiliyor.
Genellikle telefon ekranlarına dokunmanızla beraber sahip oldukları en yüksek ekran yenileme hızı aktif hale gelir. Daha pasif işlevlerde ise bu sayıda düşme olur. Düşeceği sayı ise telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla da uygulamanın özellikle telefonlarımızın ekranlarının anlık olarak nasıl çalıştığını daha iyi anlamak açısından oldukça ilginç bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.
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