2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Bu yonga seti 2023 yılında amiral gemisi cihazlara güç verecek. Önümüzdeki yıl ise amiral gemileri Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Qualcomm’un maliyetleri azaltmak için Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini hem TSMC’ye hem de Samsung’a ürettireceği söyleniyor.

Snapdragon 8 Gen 3 nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde TSMC 3 nm üretim sürecine başlamıştı. Bunun meyvelerini en başta Apple’ın A17 Bionic yonga seti ile yemesi muhtemel görünüyor. Raporlara göre TSMC, 3 nm üretim bandından %60 ila %70 verim alacağı tahmin ediliyor. Ancak TSMC’nin hedefi %75 ila %80 verim almak. Raporda Apple ve Qualcomm’un yeni 3nm yonga setleri olacak olan A17 Bionic ve Snapdragon 8 Gen 3’te nakliye sorunları yaşanmayacağının da altı çiziliyor.

Snapdragon 8 Gen 2; 3.2GHz’de çalışan ARM Cortex-X3 tabanlı bir ana çekirdeğin yanı sıra 2.8GHz’de dört performans çekirdeği ve 2.0GHz’de üç verimlilik çekirdeği içeriyor. Yonga seti donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği ile geliyor. 4.200 MHz’e kadar LP-DDR5X RAM ve yeni UFS 4.0 depolama gibi daha hızlı bellek teknolojileri için de destek var.

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Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm’lik üretim teknolojisi kullanılarak üretilmişti. Ekrana tarafında yonga seti, 144Hz’e kadar QHD+ çözünürlüğü veya 60Hz’de 4K çözünürlüğü destekliyor. 2020 renk gamı, HDR10+ ve Dolby Vision desteğine sahip.

Kamera bölümüne gelecek olursak, aynı anda üç adede kadar 36MP kamerayı veya tek kamera yapılandırması için 200MP’ye kadar destekleyen üçlü bir 18-bit ISP’ye sahip. DOL-HDR’li Sony sensörleri ve Samsung’un 200MP HP3 sensörleri Snapdragon 8 Gen 2’de ISP ile çalışacak şekilde optimize edildiğinden, şirket ayrıca en son Sony ve Samsung sensörleri için desteği iyileştirdi. Qualcomm, 4.35 kata kadar daha hızlı Yapay Zeka (AI) performansı için iyileştirmeler yaptığını söylüyor.