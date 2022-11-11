Eylül ayında tanıtılan iPhone 14’ün ana yeni özelliklerinden biri olan acil durum uydu SOS hizmeti, Kasım ayı sonunda yeni nesil telefon için kullanılabilir olacak. Onay Apple tarafından Perşembe günü (10) verildi.

Apple’a göre, işlevin ilk kez kullanıma sunulması uydu altyapısına yapılan 450 milyon dolarlık yatırım sayesinde mümkün oldu. Bu fonun büyük bir kısmı ağın işletilmesinden sorumlu olacak Globalstar’a aktarılacak.

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Huawei Mate 50 serisi gibi cep telefonlarında bulunan araca benzer bir şekilde çalışan araç, telefon veya Wi-Fi sinyali olmayan bölgelerde uydu frekanslarına bağlanmak için iPhone’un antenlerini kullanıyor. Bu bağlantı, üretici tarafından açıklandığı gibi hava koşullarından etkilenebilir.

Teknolojiye bağlanarak, iPhone 14’ün uydu acil durum SOS özelliğini kullanarak bir imdat çağrısı gönderebilirsiniz. Bu özellik, diğer verilerin yanı sıra cep telefonunun konumunu, tıbbi kaydını ve pil seviyesini bildirerek en yakın acil servise bir mesaj gönderir ve kişinin aranmasını kolaylaştıracak.

Uydu üzerinden acil durum mesajı işlevi, ay sonuna kadar bir noktada mevcut olacak ve iPhone’un yeni neslini oluşturan modellere ulaşacak. Özelliğin bir iOS 16 güncellemesi ile yayınlanması bekleniyor.

Ancak bu teknoloji iPhone 14, iPhone 14 Plus veya iPhone 14 Pro sahibi olan herkese ulaşmayacak. Apple’a göre, bu özellik bu erken aşamada Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile sınırlı ve şimdilik diğer bölgelerde beklenen bir çıkış yok.

Telefon sahipleri ilk iki yıl boyunca hizmete ücretsiz olarak erişebilecek, ancak big tech bu süreden sonra ne kadara mal olacağını söylemedi.