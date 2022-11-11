Tesla, Cybertruck’ı duyurduğundan beri üretim tarihi ile ilgili dedikodular dönüyor. Ancak bazı kanıtlar Tesla Cybertruck’ın sonunda satışa hazır hale geleceğini ortaya koyuyor. Şirket, artık montaj için personel ve süreci yönetecek birini işe aldığından mütevellit yaklaşmakta olan Cybertruck nihayet 2023’ün sonlarında üretim hattından çıkmaya başlayacak.

Electrek, Teksas’taki Tesla’nın Gigafactory’si için Tesla’nın iş ilanlarına rastladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, şirket üretim sürecini denetleyecek birini ve BIW (Beyaz Gövde) aşamasıyla ilgilenecek personel arıyor.

Tasarım tuhaflıkları nedeniyle Cybertruck, standart bir gövde çerçevesi ve paneller yerine paslanmaz çelik bir dış iskelet kullandığı için montajı diğer araçlara göre nispeten zor olacak. İşte bu yüzden Tesla, Cybertruck üretimini mümkün kılmak için dünyanın en büyük döküm makinesini sipariş etti.

Tüm bunlar Cybertruck’ı 2023’ün sonlarında gerçek yollarda görmeye başlayabileceğimiz konusunda bizlere ipuçları veriyor. Siz Tesla Cybertruck hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.