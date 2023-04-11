Piyasaya sürülecek olan MINI Cooper SE Convertible, sadece 999 adet üretilecektir. Bu özel aracın sınırlı sayıda üretilmesi, araç severler için büyük bir çekicilik unsuru olabilir. Ayrıca, aracın kumaş tavanlı modelinin sürüş menzili, WLTP ölçümlerine göre 201 kilometre olarak belirlenmiştir.

MINI’nin bu özel aracı, elektrikli otomobil teknolojisi konusunda ilgi duyanların dikkatini çekecektir. Convertible modeliyle birlikte Cooper SE, şık ve çevreci bir otomobil seçeneği sunmaktadır.