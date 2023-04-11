Otomotiv dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Emre Özpeynirci, son zamanlarda MINI markasının heyecan verici bir haberini duyurdu. Özpeynirci’ye göre, MINI yakında sınırlı sayıda üreteceği üstü açık elektrikli araçları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu araçlar özel tasarımları ve teknik özellikleriyle birlikte oldukça nadir ve özel bir sınırlı sayıda araç koleksiyonu olarak karşımıza çıkacak.
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MINI, elektrikli otomobil dünyasında dikkat çeken Cooper SE modelinin yeni bir versiyonunu duyurdu. Cooper SE Convertible adı verilen bu özel araç, kumaş tavanı sayesinde üstü açılabilen bir versiyon olarak tasarlandı. Araç, ön tekerleklere güç veren 135 kW’lık (181 hp) bir elektrik motoru ile donatılmış ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlamaktadır.
Piyasaya sürülecek olan MINI Cooper SE Convertible, sadece 999 adet üretilecektir. Bu özel aracın sınırlı sayıda üretilmesi, araç severler için büyük bir çekicilik unsuru olabilir. Ayrıca, aracın kumaş tavanlı modelinin sürüş menzili, WLTP ölçümlerine göre 201 kilometre olarak belirlenmiştir.
MINI’nin bu özel aracı, elektrikli otomobil teknolojisi konusunda ilgi duyanların dikkatini çekecektir. Convertible modeliyle birlikte Cooper SE, şık ve çevreci bir otomobil seçeneği sunmaktadır.
Araç ayrıca, sabit tavanlı standart versiyonuyla büyük oranda benzer bir tasarıma sahip. 17 inç jantlarla donatılan MINI Cooper SE Convertible, siyah veya gümüş gri gövde rengi seçenekleriyle beraber gelecek. Ayrıca, gövdede yer yer bronz detaylar bulunmaktadır. Araçta, piyano siyahı MINI logosu da göze çarpan detaylar arasında yer almaktadır.
MINI Cooper SE Convertible, elektrikli otomobil teknolojisine uygun, şık bir tasarıma sahip. Bu aracın üstü açılabilen modeli, MINI hayranlarının gözdesi olabilir.