Ford ülkemizde oldukça sevilen ve tercih edilen bir otomotiv şirketi. Amerikan menşeili firma geçtiğimiz günlerde popüler hafif ticari modeli Transit Courier’ın elektrikli versiyonu olacak olan Ford E-Transit Courier’ı tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Ford’un elektrikli Ford Puma üzerinde çalıştığı raporlanıyor.

Autocar’dan alınan bilgilere göre, yaklaşan elektrikli Puma’nın Ford E-Transit Courier ile aynı platformu kullanacağı ortaya çıktı.

Yeni elektrikli Ford Puma, E-Transit Courier ile aynı 100 kW DC şarj kapasitesine sahip olacak. Bunun yanı sıra elektrikli Puma 55 kWh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya 10 dakikalık bir şarj ile 86 km menzil sunuyor.

Raporlara göre yeni elektrikli Ford Puma kaputun altında E-Transit Courier ile aynı motora sahip olacak. Bu motor 134 HP gücünde elektrikli bir motor. Ford’un biri 181 HP diğeri 265 HP olmak üzere iki farklı elektrik motoru daha bulunuyor. Bir ihtimal bu motorlar opsiyon olarak gelebilir.

Elektrikli Ford Puma sızıntılardaki gibi Ford E-Transit Courier’ın 134 HP elektrik motorunu kullanırsa otomobilin 9 saniyelik bir 0-100 km/sa hızlanması olacak. Böyle bir durumda elektrikli Ford Puma, Peugeot e-2008’e ve Mini Aceman’a rakip olacaktır.

Raporun devamında ise elektrikli Puma’nın tek şarj ile 370 kilometrelik bir menzil sunacağı iddia ediliyor. Peugeot e-2008 tek şarj ile 341 kilometrelik bir menzil sunuyordu. Yani sızıntılar doğru çıkarsa Ford Puma şarj konusunda sınıfının lideri haline gelebilir.

Ford, elektrikli Puma üzerinde çalışadursun. Bakalım öbür otomobil şirketleri elektrikli otomobil pazarında tutunmak için nasıl adımlar atacaklar?