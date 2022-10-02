USB Uygulayıcıları Forumu (USB-IF) SuperSpeed ve USB 4 markalarını kullanmayı bırakıyor. USB-IF direktörü Jeff Ravencraft, The Verge‘e verdiği bir röportajda yeni logoların, ürünlerin hangi USB sürümüne dayandığından ziyade cihazların ve kabloların neler yapabildiğini daha iyi göstermesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle kuruluş, üreticilerin ‘SuperSpeed USB 10Gbps’ yerine ‘USB 10Gbps’ ve ‘USB 4 20Gbps’ yerine ‘USB 20Gbps’ kullanmalarını istiyor. USB-C kabloları da maksimum şarj gücünü gösterecektir. Yeni yönergeler yalnızca USB-IF tarafından onaylanan cihazlar ve kablolar için geçerli olduğundan, üreticiler yeni tanımlamaları kullanmak zorunda değildir.

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Değişiklikler geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Bu yılın sonuna kadar yeni tanımlamalar etiketlerde ve ambalajlarda yer alacak. USB 1.0 ve USB 2.0 hariç her türlü USB bağlantı noktasına sahip ürünler için geçerlidir. İkinci durumda USB-IF, ‘USB 480Mbps’ kullanımının, daha yüksek rakam nedeniyle USB 5Gbps’den daha hızlı olduğunu düşünen tüketicilerin kafasını karıştırabileceğini düşünüyor. Bu nedenle kuruluş, Hi-Speed tanımlamasını USB 2.0 ile birlikte kullanmaya devam etmektedir.