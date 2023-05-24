USB-C ve Thunderbolt arasındaki farklar neler? Bu makalede iki tür konektör ve kablo hakkındaki sorularınızı yanıtlayacağız. Genellikle basitçe USB-C olarak adlandırılan Evrensel Seri Veri Yolu Tip-C ve Thunderbolt, konektörler ve kablolar için iki farklı ve yaygın olarak kullanılan standardı temsil eder. Her ikisi de dijital teknoloji alanında çok önemli bileşenler olarak hizmet vermekte, öncelikle çeşitli cihazlar ve sistemler arasında veri ve güç iletimi işlevi görmektedir.

Evrensel Seri Veri Yolu (USB) standardının bir geliştirmesi olan USB-C konnektörü, konnektör ailesine nispeten yeni bir ektir ve çoğu veri aktarımı ve güç dağıtım uygulaması için hızla yeni standart haline gelen küçük, ters çevrilebilir bir fişe sahiptir. Evrensel yapısı ve sayısız cihazla uyumluluğu, onu hem üreticiler hem de tüketiciler için popüler bir seçim haline getirmektedir.

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Öte yandan Thunderbolt, başlangıçta Intel tarafından Apple ile işbirliği içinde geliştirilen bir donanım arayüzüdür. USB-C ile elde edilebilenleri çok geride bırakan olağanüstü veri aktarım hızlarıyla bilinir. Yüksek hız özellikleri nedeniyle Thunderbolt, özellikle video düzenleme veya ağır veri işleme görevleri gibi büyük miktarda verinin hızlı bir şekilde aktarılmasının çok önemli olduğu profesyonel ortamlarda tercih edilir.

USB-C nedir

USB-C veya USB Tip-C, bir tür USB (Evrensel Seri Veri Yolu) konektörüdür. USB-C, hem veri hem de güç iletmek için kullanılan konektörler ve kablolar için bir standarttır. USB-C tersine çevrilebilir, yani önceki USB türlerinden farklı olarak her iki şekilde de takabilirsiniz.

İşte USB-C’nin bazı temel özellikleri:

Boyut: USB-C, selefi olan USB Type-A’dan daha küçüktür, bu da onu akıllı telefonlar ve tabletler gibi daha küçük cihazlar için daha uygun hale getirir.

USB-C, selefi olan USB Type-A’dan daha küçüktür, bu da onu akıllı telefonlar ve tabletler gibi daha küçük cihazlar için daha uygun hale getirir. Hız: USB-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 ve USB 3.1 Gen 2 dahil olmak üzere USB standardının farklı sürümlerini destekleyebilir. Desteklediği standarda bağlı olarak hız 480 Mbps (USB 2.0) ile 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) arasında değişebilir.

USB-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 ve USB 3.1 Gen 2 dahil olmak üzere USB standardının farklı sürümlerini destekleyebilir. Desteklediği standarda bağlı olarak hız 480 Mbps (USB 2.0) ile 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) arasında değişebilir. Güç: USB-C, bir dizüstü bilgisayarı şarj etmek için yeterli olan 100 watt’a kadar güç sağlayabilir.

USB-C, bir dizüstü bilgisayarı şarj etmek için yeterli olan 100 watt’a kadar güç sağlayabilir. Çok yönlülük: USB-C veri, video ve ses iletebilir. Cihazınızı monitörler, harici sürücüler ve yazıcılar dahil olmak üzere çeşitli çevre birimlerine bağlamak için tek bir kablo kullanılabilir.

Thunderbolt nedir

Thunderbolt, harici çevre birimlerini bir bilgisayara bağlayan bir donanım arayüzüdür. Intel ve Apple tarafından geliştirilmiştir. Thunderbolt 3 ve sonrasında USB-C ile aynı konektörü kullanır.

İşte Thunderbolt’un bazı temel özellikleri:

Hız : Thunderbolt, USB-C’den önemli ölçüde daha hızlıdır. Thunderbolt 3, 40 Gbps’ye kadar hızları destekler ve en son sürüm olan Thunderbolt 4, daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi için daha katı donanım gereksinimlerini uygularken bu hız özelliklerini korur.

: Thunderbolt, USB-C’den önemli ölçüde daha hızlıdır. Thunderbolt 3, 40 Gbps’ye kadar hızları destekler ve en son sürüm olan Thunderbolt 4, daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi için daha katı donanım gereksinimlerini uygularken bu hız özelliklerini korur. Daisy Chaining: : Thunderbolt’un en önemli özelliklerinden biri altı cihaza kadar Daisy Chaining yapabilmesidir; bu da cihazları bir dizi halinde birbiri ardına bağlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, kablo karmaşasını büyük ölçüde azaltabilir.

: Thunderbolt’un en önemli özelliklerinden biri altı cihaza kadar Daisy Chaining yapabilmesidir; bu da cihazları bir dizi halinde birbiri ardına bağlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, kablo karmaşasını büyük ölçüde azaltabilir. Güç: USB-C gibi Thunderbolt da 100 watt’a kadar güç sağlayabilir.

USB-C gibi Thunderbolt da 100 watt’a kadar güç sağlayabilir. Ekran Desteği: Thunderbolt 3, 60Hz’de iki 4K monitörü veya 60Hz’de bir 5K monitörü destekleyebilir. Thunderbolt 4, iki adede kadar 4K ekranı veya bir adet 8K ekranı destekleyebilir.

Thunderbolt ile USB-C arasındaki fark?

Thunderbolt ve USB-C arasında veri aktarım hızı, uyumluluk ve daha fazlasını içeren bir dizi fark vardır, aşağıda iki standart arasındaki temel farkları görebilirsiniz.

Hız: İkisi arasındaki temel fark hızdır. USB-C 10 Gbps’ye kadar veri aktarabilirken (USB 3.1 Gen 2 için), Thunderbolt 3 40 Gbps’ye kadar veri aktarabilir.

İkisi arasındaki temel fark hızdır. USB-C 10 Gbps’ye kadar veri aktarabilirken (USB 3.1 Gen 2 için), Thunderbolt 3 40 Gbps’ye kadar veri aktarabilir. Maliyet: Thunderbolt kabloları ve cihazları USB-C’den daha pahalı olma eğilimindedir. Bunun nedeni daha yüksek veri aktarım hızları ve cihazları papatya zinciri şeklinde bağlayabilme özelliğidir.

Thunderbolt kabloları ve cihazları USB-C’den daha pahalı olma eğilimindedir. Bunun nedeni daha yüksek veri aktarım hızları ve cihazları papatya zinciri şeklinde bağlayabilme özelliğidir. Uyumluluk: USB-C bağlantı noktaları, Thunderbolt 3 kablolarının yanı sıra USB-C kablolarıyla da kullanılabilir, ancak Thunderbolt kablolarının tam işlevselliğini elde etmek için Thunderbolt bağlantı noktalarına ihtiyaç vardır.

USB-C bağlantı noktaları, Thunderbolt 3 kablolarının yanı sıra USB-C kablolarıyla da kullanılabilir, ancak Thunderbolt kablolarının tam işlevselliğini elde etmek için Thunderbolt bağlantı noktalarına ihtiyaç vardır. Ekran Desteği: Thunderbolt, USB-C’ye kıyasla daha fazla ekranı ve daha yüksek çözünürlüklü ekranları destekler.

USB-C ve Thunderbolt arasındaki farklar hakkındaki rehberimizi faydalı bulacağınızı umuyoruz, herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya öneriniz varsa lütfen aşağıya yorum bırakın.