Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın son haberine göre, Apple Eylül ayındaki iPhone 15 etkinliğinde USB-C uyumlu yeni AirPods modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzun süredir dolaşan söylentilere göre, Apple’ın AirPods’unu USB-C uyumlu bir şarj kutusuyla tanıtma olasılığı bulunuyordu. Ancak, bu kez söylentiler oldukça kesinleşmiş gibi görünüyor. İşte yeni AirPods’a dair bildiğimiz her şey!

Apple, iPhone 15 Etkinliğinde USB-C’li AirPods Modellerini Tanıtabilir!

Apple analisti Ming-Chi Kuo da daha önce yaptığı tahminlerde, Apple’ın bu yıl içinde AirPods’u USB-C şarj kutusuyla birlikte tanıtacağını öngörmüştü. Ancak, AirPods’un kendisinde ne tür değişikliklerin olacağı henüz belli değil.

Kuo ayrıca, dördüncü nesil AirPods’un 2024’ün ikinci yarısında ya da 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülebileceğini belirtti. Bu yeni nesil AirPods modelleri, 99 dolarlık nispeten uygun fiyatlı bir AirPods ve ikinci nesil AirPods Max ile birlikte gelebilir. Bu durum, USB-C’li bir şarj kutusu güncellemesinin de yakın olabileceğini gösteriyor.

12 Eylül’de gerçekleşecek olan Apple’ın “Wonderlust” adını verdiği etkinlikte, USB-C’yi destekleyen AirPods modellerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda, Apple’ın Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla tüm iPhone 15 modellerinde bir USB-C bağlantı noktasına yer vermesi de bekleniyor. Bu etkinlikte ayrıca, Watch Series 9 ve ikinci nesil Watch Ultra gibi yeni ürünlerin de tanıtılması muhtemel görünüyor.

Bu değişikliğin ilk olarak AirPods Pro’da hayata geçirilmesi beklense de, Apple herkesi şaşırtarak standart AirPods modelinde bu girişe geçebilir. AirPods Pro’nun yalnızca USB-C şarj kutusuyla mı geleceği yoksa farklı bir özelliği de mi olacağı hala net değil ve Gurman bu konuda kesin bir bilgi sunmuyor. AirPods Pro şu anda kablosuz kulaklıkların şahı kabul edilirken, Apple’ın nasıl bir güncelleme yapacağını merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple USB-C girişli bir kablosuz kulaklık tanıtacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!