URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, 28 Eylül’de Steam’de yayınlanıyor

URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Türk mitolojisinden yola çıkarak hazırlanan PixelArt tarzında bir oyun olarak Berzah Games tarafından Steam‘de yayınlanacak.

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Dede Korkut Hikayeleri‘nin Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması bölümünde karşımıza çıkan Uruz karakterinin öyküsü, platform oyunu olarak Steam‘de oyun severlerin karşısına çıkacak. Yapımcılar, Uruz karakterinden hareketle Türk mitolojisini oyun haline getirdiklerini ifade ediyor.

URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Steam sayfasında kısaca şu ifadelerle anlatılıyor:

“Uruz, Orta Asya’nın mistik dünyasında yol alan bir figürün başından geçen maceraları deneyimlediğimiz pixel platform tarzında bir oyundur. “Uruz: Er Kişi’nin Dönüşü”; Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik yazılı destanlarından birisi olan ve göçebe Türk halklarının sosyal yaşam tarzı ve inançlarından ipuçlarını keşfedebileceğimiz “Dede Korkut Hikayeleri”nden esinlenerek yapılmıştır. Kitaptaki “Kazan Bey’in oğlu Uruz’un tutsak ediliş hikayesi” destanı oyunun temel çıkış noktasıdır. Hatun’un ve Kazan Bey’in adamlarının Uruz’u kurtarması için Kazan Bey’e nasıl yardım ettikleri anlatılmaktadır. Oyunumuz ise bu destanın bittiği yerden başlamaktadır. Destanın sonunda Oğuzlara tutsak düşmüş olan Kara Tekfur kalesi yağmalandıktan ve tarumar edildikten sonra serbest bırakılmıştır.”

PixelArt tarzında olacağından ötürü URUZ‘un, bugünkü yüksek grafiklere sahip oyunlardan farklı olacağını belirtelim. Daha önce Mart, Nisan ve Mayıs aylarında oyunu piyasaya sürmek istediklerini belirten yapımcılar, nihai olarak 28 Eylül‘de oyunu Steam‘de yayınlayacaklarını açıkladı.