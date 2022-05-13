Üretimi durdurulan iPod’lar eBay’de binlerce dolara satılıyor. Apple’ın müzik dinleme şeklimizde devrim yaratan en başarılı ürünlerinden biri iPod idi. Fakat Apple, iPod’un üretimini birkaç gün önce durdurduğunu açıkladı (Apple stoklar bitene kadar iPod‘ların satılmaya devam edileceğini belirtti).

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Apple ilk iPod Classic‘i 2001 yılında 399 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürmüştü. Bu ürün taşınabilir CD oynatıcılar ve Walkman’lere kıyasla yüksek bir fiyata sahipti. Fakat müzikseverlerin alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirecek olan bir üründü.

iPod üretimine son verilmesi haberleriyle birçok kullanıcı cihazlarını popüler alışveriş sitesi eBay’de satışa çıkarttı. Aynı zamanda yüksek meblağlar talep etmeye başladılar. Siz de yıllar önce aldığınız ve kullanmadığınız iPod’unuzu yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Fakat bu her model için geçerli değil. Genelde en yüksek fiyatları iyi durumda ve tüm aksesuarları mevcut olan iPod Classic model sahipleri talep ediyor. Dolabınızda 2004 yılından kalma açılmamış bir U2 Special Edition iPod‘unuz varsa, onu satın aldığınız fiyattan daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz. Classic‘ten parlak renkli iPod Mini‘ye kadar, eski iPod’larınızın ne kadar edeceği yazının devamında.

– Classic (yedi nesil, 2001-2008) – Mini (iki nesil, 2004-2005) – Nano (yedi nesil, 2005-2012) – Shuffle (dört nesil, 2005-2010) – Touch (yedi nesil, 2007-2019)

iPod Classic

Ekim 2001‘de piyasaya sürüldü ve fiyatı 399 dolardı. Altı nesili olan bu iPod 2008‘e kadar satıştaydı. Eğer birinci nesil bir Classic’iniz varsa şanslısınız. eBay’de iPod Classic 5GB birinci nesil 114 dolar kargo ücretiyle 1599 dolara satılmakta. Bu orijinal fiyatının neredeyse üç katı! Yeni nesilleri de popüler sayılırlar. Yedinci nesil Classic Nisan ayında 1388 dolara, bir başkası ise Şubat’ta 1045 dolara satılmaktaydı.

iPod Mini

2004 yılında piyasaya sürülen iPod Mini, Classic’ten biraz daha küçüktü. Üstelik birkaç parlak renk seçeneği de vardı. Bir önceki nesle göre daha uygun fiyata satılması onu iPod kullanıcıları arasında daha popüler yaptı. Mini eBay’de satılan iPod’lar arasında dikkate değer bir fiyat etiketine sahip değil. iPod Miniler 300 dolar civarında satılıyor.

iPod Shuffle

Apple ilk ekransız iPod olan iPod Shuffle’ı 2005 yılında 99 dolardan piyasaya sürdü. Shuffle‘ın da değeri iPod Mini’ye benzer şekilde artmamış.

iPod Nano

iPod Nano 2005 yılında piyasaya çıktı. Fiyatı 149 dolardı. Albüm kapaklarını görüntüleme imkanı veren renkli ekranı Shuffle’a göre büyük bir gelişme olarak kabul edilmişti. eBay’de Nano‘ların orijinal fiyatının iki katına satıldığı görülmekte.

iPod Touch

Günümüzde çoğumuz dokunmatik ekranlı cihazları hafife alsak da iPod Touch 2007 yılında piyasaya çıktığında devrim niteliğindeydi. 299 dolarlık cihazda Wi-Fi vardı. Üstelik şarkılar, fotoğraflar ve uygulamalar için de 8 GB depolama alanına sahipti. Özellikle dördüncü nesil iPod Touch’lar 6000 dolar civarında satılırken altıncı nesiller ise 3000 dolar civarında satılıyor.

Şirket neden iPod üretimini durduruyor?

Şirket, son müzik çalarları olan Nano ve Shuffle‘ın satışını 2017’de durdurmuştu. Sektör yetkilileri, iPhone‘un yaygınlaşmasına bağlı olarak iPod üretiminin tamamen durabileceğini geçmişte öngörmüşlerdi. Apple sözcüsü ise iPod‘un müzik dinleme şeklini yeniden tanımladığını ve ruhunun diğer cihazlarda “yaşadığını” belirtti.

Apple‘ın dünya çapındaki pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, “Müzik, Apple‘da bizim için her zaman bir önemli olmuştur. iPod‘u milyonlarca kullanıcıya ulaştırmak sadece müzik endüstrisini etkilemekle kalmadı, aynı zamanda müziğin nasıl keşfedildiğini, dinlendiğini ve paylaşıldığını da yeniden tanımladı. Bugün, iPod‘un ruhu yaşıyor. iPhone‘dan Apple Watch‘a, HomePod Mini‘ye ve Mac, iPad ve Apple TV‘ye kadar tüm ürünlerimize inanılmaz bir müzik deneyimi entegre ettik.’ dedi. Müziğin keyfini çıkarmanın en iyi yolunun Apple Music olduğunu belirten Joswiak, Apple Music’in, uzamsal ses desteğiyle de alanında en iyisi olduğunu belirtiyor.