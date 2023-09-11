UPT, avantajlı kampanyalarla müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Yurt dışı banka hesaplarına para gönderme işlemini, gönderilen döviz cinsine göre 1 birim olarak sabitleyen UPT, mobil uygulaması UPTION’a üye olan müşterilerinin UPTION Kart’la yapacakları harcamalarda da 200 TL geri ödeme kazandırıyor.

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Dünya çapında 176 ülkede, 400 bin işlem noktasında hizmet veren, Aktif Bank çatısı altındaki UPT, sonbahara iki yeni kampanyayla giriyor. Türkiye’nin ilk yerli para transferi ve ödeme platformu UPT, 11 Eylül’de başlayan kampanya ile tüm yurt dışı banka hesaplarına gönderimlerde işlem ücretini, gönderilen döviz cinsine göre 1 birim, yani dolarsa 1 Dolar, Euro ise 1 Euro olarak belirledi.

Özellikle yurt dışında eğitim süreçlerinin başladığı ve yurt dışı para transferlerinin arttığı bu dönemde hayata geçirilen kampanya, tüm UPT müşterileri ve tüm gönderimler için geçerli olacak ve 1 ay boyunca devam edecek. Ayrıca gönderimlerde bir alt ve üst limit bulunmayacak.

UPT, mobil uygulaması UPTION ile kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. 11 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında UPTION’a üye olanlar UPTION Kart’la yapacakları harcamalarda %10 (toplam 200 TL’ye kadar) geri ödeme (cashback) alacak. Kampanya çerçevesinde belirlenen tarih aralığında yapılacak işlemlerin %10’u karşılığında nakit tutar ekim ayı içinde kullanıcı hesaplarına iade edilecek.

UPT, teknolojik altyapı sayesinde gönderim fiyatlarını düşük tutabiliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Geleneksel para transfer sistemi SWIFT gibi sistemleri kullandığı için yüksek maliyetler çıkartırken, biz kendi geliştirdiğimiz teknolojik altyapıyı kullanarak çok daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde transfer işlemini gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

“Dünya nüfusunun yüzde 95’ine para gönderimini mümkün kılıyoruz”

Düşük maliyetlerle, hızlı ve güvenilir para transferi gerçekleştirdiklerini ifade eden UPT Genel Müdürü Hakan Özat, sözlerine şöyle devam etti: “2010 yılından bu yana hızlı güvenilir ve düşük maliyetli para transferinin adresiyiz. Mobil uygulamamız UPTION ile de dünya nüfusunun yüzde 95’ine para gönderimini mümkün kılıyoruz. IBAN özelliğine sahip UPTION Kart ile kullanıcılarımız yurt içinde, yurt dışında, internette yani her yerde finansal işlemlerini gerçekleştiriyor, güvenle harcama yapma imkânı buluyor. Hayata geçirdiğimiz iki kampanyayla kullanıcılarımıza avantaj sunmayı hedefliyoruz. UPT olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve güvenilir servisler geliştirmeye, kampanyalar sunmaya devam edeceğiz.”