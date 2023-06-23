2018 yılında TEOG’un yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” ile liselere sınavsız giriş imkanı sunulmuştu. Ancak son günlerde üniversiteleri ilgilendiren bir açıklama herkesin gözünü bu konuya dikti.

İktidar kanadından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.” demişti. Bugün ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gelecekteki üniversite giriş sınavı planlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Talimatıyla Çalışmalara Başlanabilir!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda üniversite sınavlarının kaldırılması konusuna ilişkin açıklama yaptı. Özvar, dünyada üniversiteye seçme ve yerleştirme usullerinin farklılık gösterebildiğini belirterek bazı ülkelerde genel bir sınav yapılmadığını ve öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim döneminde gösterdikleri akademik başarıyla üniversitelere başvurduklarını ve üniversitelerin kendi içlerinde öğrencileri değerlendirerek seçim yaptıklarını söyledi.

Özvar, Türkiye gibi ülkelerde ise genel bir üniversite giriş sınavının yapıldığını ve bunun sebebinin üniversiteye girmek isteyen aday sayısının fazla olması olduğunu ifade etti. Ancak bu konuda herhangi bir hazırlık yapılmadığını belirten Özvar, Cumhurbaşkanı’nın talimatı halinde alternatif çalışmalar yapabileceklerini ve sistemin bütüncül bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özvar, önceliklerinin 2023 yerleştirme işlemlerini tamamlamak olduğunu vurguladı.

Sayın Erol Özvar’ın açıklamaları bu konuya tam bir yeşil ışık yaktı demek zor. Zira bu konuda şimdilik YÖK’ün bir planı olmadığı anlaşılıyor. Ancak geçmişe baktığımızda Devlet Bahçeli’nin birçok söyleminin hükümet ve kurumlar kanadında yankı bulduğu biliniyor. Belki bu söylem de kurumlarda yankı bulur.

Bu açıklama sonucunda üniversite sınavlarıyla ilgili gelecekte nelerin yaşanacağı konusunda merakla bekleyiş devam ediyor. Üniversite adayları ve kamuoyu için bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce üniversitelere giriş koşulları ne olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!