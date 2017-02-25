Unity Oyun Motoru ile Oyun Dışında Şeyler Yapmak Mümkün

Geçtiğimiz günlerde Unity oyun motoru için önemli bir kilometre taşı aşıldı ve ilk defa bir oyun motoru ile animasyon film yapıldı.

Fransız yapımı olan Mr. Carton tamamı Unity ile yapılmış ilk televizyon programı olma özelliğini taşıyor. Bu hafta Mr. Carton’un ilk 13 bölümü France Télévisions isimli kanalda yayınlanacak. Dizinin 6 bölümü ise YouTube’da bulunuyor.

İki dakikalık macera dizisinde kartondan bir adam kartondan bir dünyada çeşitli maceralar yaşıyor. Fransızca bilmiyor olmanız ise önemli değil çünkü karton karakterimiz Ooh la la dışında pek bir şey demiyor. Animason için tasarlanan bir çok program bulunurken bu işin bir oyun motoru ile yapılması son derece önemli. Hem oyun hem de film sektöründe çalışan serinin yaratıcısı Michael Bolufer yaptığı açıklamada bu iş için Unity’den daha uygun bir şey bulamadığını açıkladı.

Dizinin binaları, ışıklandırılması, renderı dahil olmak üzere her şeyi oyun motoru ile yapıldı. Bolufer oyun motoru sayesinde hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiğini ve diziyi başka hiç bir şey kullanmadan yapmaya devam edeceğini belirtti.