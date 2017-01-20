Unicode Komitesi Kızıl Saçlı Emojiler için Bir Araya Geliyor

Emojilerin nasıl olması gerektiğine karar veren Unicode Komitesi önümüzdeki hafta kızıl saçlı emojiler için bir araya gelecek.

Unicode Komitesi bu toplantıyı California’nın Cupertino şirketinde yer alan Apple merkezinde düzenleyecek. Teklifte bazı seçenekler var. Bunlardan bir tanesi kızıl saçlı erkek ve kadın emojilerin olacağı ve kullanıcıların bu emojileri seçerken ten rengini belirleyeceği. Diğer seçenek ise şu anda mevcut olan emojilerde yapılan ten seçimi gibi saç rengi seçimi de olması.

En kolay teklif sarı saçlı emojilere bir de kızıl saç seçeneği eklenmesi. Emojipedia tarafından yapılan açıklamaya göre dünyada kızıl saçlı insan sayısı %2 civarında ve eşitsizlik olmaması için kızıl saçlı emojilerin de eklenmesi. Diğer taraftan dünya nüfusunun %10’u sol elli ve emojiler arasında sadece sağ elle yazı yazan emoji yer alıyor.

Eğer karar kabul edilirse kızıl saçlı emojileri 2018 yılında göreceğiz. O zamana kadar kullanabileceğimiz tek bir kızıl saçlı emoji var o da korkutucu bir görünüme sahip palyaço emojisi.