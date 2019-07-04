Ülkelere göre telekomünikasyon ücretleri

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile beraber telekomünikasyon ücretleri herkes için önemli hale gelmeye başladı. Bu makalede Almanya,İngiltere,Türkiye,Azerbeycan ve Dominik Cumhuriyeti’nde aylık 10 GB internete sahip olmak isteyen kullanıcıların ne kadar ödemeleri gerektiğini inceledik.

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Akıllı telefonlar ile birlikte iletişim sektörü tamamen değişti. Faturalı ve faturasız paketlerde bulunan dakikalar yerlerini internet paketlerine, mesajlaşmak için kullandığımız SMS servisi ise yerine Whatsapp’a bıraktı. Müşteriler tarife veya operatör değişiminde SMS ve dakikanın yanı sıra internet servisini de önemsiyor. Özellikle internet paketinin diğer operatörlerdeki ücretleri ile kıyaslamasını yapan müşteri tercihini genellikle ücret odaklı yapıyor. Maliyetin kullanıcılar için bu denli önemli olduğu bir zamanda telekomünikasyon ücretlerinin ülkemizde ve yurt dışında nasıl şekillendiğine beraber bakalım.

Not : Ülkelerde bulunan farklı operatörlerde ücretler farklılık gösterebilir. Vergiler dahil ücretler tarihe bağlı olarak güncellenebilir.

Dört farklı GSM operatörü dört farklı fiyat

Türkiye-Turkcell

Türkiye’de üç büyük GSM operatöründen biri olan Turkcell’in Platinum 10 GB Paketi’ni seçtik. Müşterilerine 10 GB internet sunan telekomünikasyon şirketi her yöne konuşma için 1000 dakika veriyor. Turkcell’liler ile sınırsız dakika ve 1000 SMS/MMS ile sunulan paketin aylık abonelik ücreti ise 169.90 TL. Pakette ayrıca

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hizmetleri sunuluyor.

Azerbaycan-Azercell

1996 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kuruculuğunda hayata geçen Azercell’in şimdiki sahibi %58 ortaklık payı ile Fintur Holdings. Azercell’den seçtiğimiz tarife ise ‘Serbest 10 GB’. Mobil kullanımda 10 GB internet sunan pakette 250 dakika her yöne konuşma fırsatı sunulmuş. Müşteriler Azercell kullanıcıları ile ise 600 dakika konuşabilecekler. Tarifenin fiyatı ise 25 Azerbaycan Manatı.

Almanya- T-Mobile

Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden biri olan T-Mobile’ın MagentaMobil L tarifesini seçtik. 24 ay taahhüt süresi ile satılan tarifede 10 GB 50 Mbit/s internet, sınırsız konuşma ve SMS bulunuyor. Bazı hediyeler ile birlikte satılan paketin ücreti ise aylık 56.95 Euro.

İngiltere-Vodafone ve Dominik Altice

Ülkemizde de hizmet vermeye devam eden uluslararası GSM operatörü Vodafone‘un ’10GB Red Extra 12 Ay’ paketini seçtik. Verinin yanında ücretsiz 3 aylık Secure Net hizmetinin sunulduğu paketin aylık fiyatı ise 17 Euro. Dominik Cumhuriyeti’nde 3.7 milyon müşteri sayısına sahip önemli operatör Altice’nin 10 GB internet paketine sahip tarifesini seçtik. %30 vergi uygulamasının yapıldığı sistemde paketin ücreti ise 1300 Dominik Pesosu.