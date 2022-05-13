Microsoft, Edge Tarayıcısı için resmi olarak yerel bir VPN hizmeti duyurdu. “Güvenli Ağ” olarak adlandırılan bu, sınırlı bir Edge Insider grubu için Kanarya kanalında önizleme için kullanılabilir duruma geldi.

Özetle, Microsoft Edge Secure Network, üçüncü taraf yazılım veya uzantıların yüklenmesini gerektirmeyen basitleştirilmiş bir VPN’dir. Bu özellik, genellikle gizlilikten yoksun olan genel ağlarda çalışırken Edge kullanıcılarına güvenli bir bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Güvenli Ağı kullanmak, IP adresinizi gizlemenize, verileri şifrelemenize ve trafiği Cloudflare tarafından desteklenen güvenli bir ağ üzerinden yönlendirmenize olanak tanıyor.

Ayrıca bkz: YouTube Shorts, iOS için Yeşil Ekran Özelliğini Duyurdu!

Belirli ülkelerde sunucu seçilmesine izin veren geleneksel VPN hizmetlerinden farklı olarak, Microsoft Edge’deki Güvenli Ağ, yerel bölgenizdeki sunucuları otomatik olarak seçer, böylece ilgili coğrafi tabanlı içeriği almaya devam edebilir.

Ek olarak Microsoft, Edge tarayıcısında Secure Network’ten para kazanmayı planlayıp planlamadığına dair bir bilgiye yer vermedi. Şirket, önizleme döneminde (1GB) test kullanıcıları için az miktarda ücretsiz veri sağlıyor. Bu, video akışı yapmak veya oyun oynamak için yeterli olmayacak, ancak özelliğin istenen koşullarda nasıl çalıştığını test etmek için yeterli olabilir.

Güvenli Ağı test etmek için resmi web sitesinden Microsoft Edge Canary‘yi indirin ve Microsoft Hesabınızla oturum açtıktan sonra, tarayıcının menüsünü açın, Güvenli Ağ’ı seçin ve açın. Önizleme döneminde Güvenli Ağ kullanımının bir Microsoft Hesabı gerektirdiğini unutmayın. Microsoft’a göre, ücretsiz veri kullanımını izlemek için oturum açmayı gerektireceğini söyledi ve şirket, hizmet penceresinin sonunda ilgili tüm bilgileri otomatik olarak silecek.