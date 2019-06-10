UEFA, Euro 2020 ‘de gol çizgisi teknolojisini kullanabilir

İlk olarak 2016 UEFA Avrupa Ligi Finali’nde kulllanılan gol çizgisi teknolojisi ( Goal Line Technology GLT) Euro 2020 maçları için de kullanılabilir.

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Hawk gözü Fransa Euro 2016 maçlarında kullanılmıştı

Futbolda direkten dönen topların gol olup olmadığı, çizgiyi geçip geçmediği yıllar boyunca konuşuluyordu. Yanıltıcı yatay kamera açıları çoğu zaman skoru yanıltabiliyor, topun çizginin tamamını geçip geçmediğini tam olarak yansıtamıyordu. UEFA 2016 yılında Hawk gözü adını verdiği gol çizgisi teknolojisi ile bu tartışmaların önüne geçti. İlk olarak 2016 yılında gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi Finali’nde kullanılan GLT, maçların daha adil yönetilmesine katkı sundu. Özellikle topun ve çizginin düzlem üzerinde 3 boyutlu olarak gösterilebilen Hawk gözü sistemi daha sonra Euro 2016’da kullanıldı. Şu anda elemeleri devam eden Euro 2020 ‘de UEFA’nın gol çizgisi teknolojisini kullanması bekleniyor. UEFA bu adımıyla beraber, 2020 yılında düzenlenecek Avrupa turnuvasında futbolseverlerin çizgiyi geçip geçmedi tartışmaları yaratmalarına izin vermeyecek.

Gol çizgisi teknolojisi nasıl çalışır?

UEFA, Hawk gözü sistemini kullanan gol teknolojisi sistemi için birçok kamera ve yazılım kullanıyor. Stadyum çevresine yerleştirilmiş farklı açılara sahip yedi kamera, topun konumu ve çizgi haritalandırılması için görev alıyor.

UEFA’nın sahip olduğu görme-işleme tekniklerini ve yazılımlarını kullanan Hawk gözü sistemi sanal görüntü oluşturup topun çizgiyi geçip geçmediğini gösterebiliyor. Ayrıca UEFA, maçta görevlendirdiği hakemlere içerisinde GLT teknolojisini barındıran saat veriyor. Olası GLT teknoloji kullanım durumlarında sonuçlar saat yardımı ile hakeme ulaştırılıyor. Gol olup olmadığı ekranda beliren ‘Goal’ veya ‘No Goal’ ibareleri ile hakeme bildiriliyor.