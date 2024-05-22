UEFA İcra Kurulu, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek kulüpler arası Avrupa turnuvalarının final şehirlerini belirlemek amacıyla İrlanda’nın başkenti Dublin’de toplandı. Toplantıya katılan kurul üyesi Servet Yardımcı, Türkiye için sevindirici haberlerle döndü. UEFA Avrupa Ligi finali ve Konferans Ligi finali Türkiye’de oynanacak, çifte müjde geldi!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali Türkiye’de oynanacak, UEFA Müjdeyi Verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 yılında UEFA Konferans Ligi finali İstanbul’da gerçekleşecek. Bu büyük organizasyonlar, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı’nda yapılacak.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hakkı kazandırmanın haklı gururunu yaşattık ülkemize. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na da grubumuzu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanmanın gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu da yaşamıştık. Bugün de iki büyük finali daha Türkiye’ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda İrlanda’nın başkenti Dublin’deyiz. Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali’ni UEFA’da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park’ta, yani Tüpraş Stadyumu’nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’ni de yine Beşiktaş Park’ta yapma hakkı kazandık.” ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadı veya birçoğunuzun hatırlayacağı üzere eski adıyla Vodafone Park, 2019 yılında Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline de ev sahipliği yapmıştı. Bu yeni duyuruyla birlikte, stat üç önemli UEFA finaline ev sahipliği yaparak uluslararası alanda kendini bir kez daha kanıtlamış olacak.

TFF, inşaatı süren Yeni Ankara Stadyumu için de önemli bir adım atarak, 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapma başvurusunda bulunma kararı aldı. Eğer UEFA’dan onay gelirse, bu final başkentimiz Ankara’da oynanacak. Ancak gerekli süreçler tamamlanamazsa, final yine Tüpraş Stadı’nda yapılacak.

Türkiye’nin futboldaki yükselen rolü ve uluslararası organizasyonlardaki başarısı, ülkenin spor turizmi ve ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. İstanbul’un peş peşe iki büyük finale ev sahipliği yapacak olması, şehrin futboldaki prestijini artıracak ve futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Konferans Ligi finallerinin ülkemizde oynanacak olması, Türkiye’nin futbol dünyasındaki önemini ve UEFA’nın ülkeye duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul’da düzenlenecek olan bu büyük finaller, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada büyük ilgi görecek.

Tüpraş Stadı, İstanbul’un en modern ve yüksek kapasiteli stadyumlarından biri olarak biliniyor. 2019 yılında Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaparak uluslararası organizasyonlardaki yetkinliğini kanıtlamıştı. Yeni duyuruyla birlikte, bu stat Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri ile de bu başarısını pekiştirecek.

Ankara’da inşaatı devam eden Yeni Ankara Stadyumu ise başkentin yeni futbol merkezi olma yolunda ilerliyor. UEFA’nın onay vermesi durumunda, bu stadyum Türkiye’nin futbol sahnesinde yeni bir simge olacak.

Sonuç olarak, UEFA İcra Kurulu’nun bu kararı, Türkiye’nin futbol dünyasında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul ve Ankara, önümüzdeki yıllarda futbolun kalbinin attığı yerler olacak ve bu finaller, futbolseverler için unutulmaz anılara sahne olacak. Bakalım UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Konferans Ligi finali ülkemizde nasıl gelişmelere sahne olacak.

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