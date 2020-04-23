Ucuza 5G deneyimi: Huawei Nova 7 serisi tanıtıldı!

Uzun süredir sızıntılarıyla gündeme gelen Huawei Nova 7 serisi, bugün yapılan online lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Amiral gemisi sınıfında uygun bir fiyat etiketi sunan Nova 7 serisi, 5G desteğiyle dikkat çekiyor!

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Huawei Nova 7 serisi, uygun fiyatıyla resmi olarak duyuruldu!

Huawei’nin fiyat/performansa odaklı akıllı telefon serisi Nova, yeni modelleriyle kullanıcıların karşısına çıktı. Nova 7 SE, 7 ve 7 Pro olarak 3 versiyonu bulunan seri, daha çok orta-üst ve amiral gemisi sınıfına konumlandırılıyor. Ancak fiyat/performans odaklı olması sayesinde markanın popüler P40 ve Mate 30 serilerinden bir adım öne geçmeyi başarıyor.

Nova 7 Pro özellikleri

Serinin tepe modeli Huawei Nova 7 Pro, genel tasarımıyla markanın diğer bir cihazı olan P40 Pro’ya büyük ölçüde benziyor. Telefonun 6.57 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğündeki OLED ekranı, aynı zamanda ekran içi parmak izi okuyucu özelliği de taşıyor. 5G destekli Kirin 985 işlemciden güç alan Nova 7 Pro’da 8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera tarafında gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi vadeden Nova 7 Pro, arka yüzünde 64+8+8+2 megapiksellik dörtlü bir kurulum barındırıyor. Ultra geniş açı, 5x optik zoom, 50x hibrit zoom ve makro çekim gibi yetenekler sunan kamerada OIS desteği dikkat çekiyor. Huawei’nin belirttiğine göre, cihazın arka kamera yeteneği üst seviye rakiplerine kıyasla daha başarılı görünüyor. Bununla beraber ekran deliğinde ise 32+8 megapiksel çözünürlüklü çift kamera da cihazı farklılaştıran bir diğer unsur oluyor.

4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Huawei Nova 7 Pro, 40W Huawei SuperCharge desteği sayesinde hızlı şekilde şarj oluyor. Bunun yanı sıra cihazda 5W gücünde ters şarj özelliğine de yer veriliyor. İddialı özellikleriyle dikkat çeken telefonun 128 GB versiyonunun fiyatı 522 dolar olarak belirlenirken, 256 GB seçeneği ise 580 dolardan satışa sunulacak.

Nova 7 özellikleri

Serinin ikinci modeli niteliğindeki Huawei Nova 7 ise ufak farklılıklar dışında 7 Pro ile benzer özellikler taşıyor. Şelale ekran konseptine sahip olmayan cihaz, bu nedenle 6.53 inç boyutunda bir Full HD+ OLED ekran barındırıyor. 5G destekli cihazın işlemci, RAM ve depolama tarafları Nova 7 Pro ile aynıyken, kamerada ise çok ufak bir farklılık bulunuyor. Dörtlü kamera paketinde periskop özelliği bulunmazken, bundan dolayı telefoto sensörü 3x optik ve 5x hibrit yakınlaştırmaya indirgenmiş. Ayrıca arka kamerada OIS desteği de yer almıyor. Ön kısımdaki tek kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Huawei Nova 7’nin 128 GB depolama kapasiteli versiyonu 425 dolar fiyat etiketi ile raflarda olacak. Cihazın 256 GB’lık versiyonu ise 480 dolarlık fiyatıyla satın alınabilecek.

Nova 7 SE özellikleri

Üçüncü ve son model olan Huawei Nova 7 SE ise serinin orta-üst seviye özelliklere sahip cihazı oluyor. 6.5 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan Nova 7 SE, fiziksel parmak izi okuyucusunu güç tuşunda taşıyor. Gücünü Kirin 820 5G işlemciden alan telefonun 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasitesi olarak iki farklı versiyonu bulunuyor.

Arka kamera tarafında 64+8+2+2 megapiksellik dörtlü pakete sahip olan Nova 7 SE; ana kameraya yardımcı olarak ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörü sunuyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğüne indirilmiş. 4.000 mAh kapasiteli bataryanın yanı sıra 40W hızlı şarj ve 5W ters şarj özellikleri de bu cihazda aynen korunuyor.

Serinin en ucuz telefonu niteliğindeki Huawei Nova 7 SE, depolama kapasitesine bağlı olarak 340 ve 395 dolarlık fiyatlarla satışa sunulacak. Son olarak Huawei Mobil Servisleri’ne sahip olan serinin 28 Nisan’dan itibaren ilk etapta Çin pazarına giriş yapacağını belirtelim.