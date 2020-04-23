Uygun fiyatlı Xiaomi Mi Band 4C geliyor!

Akıllı bileklik denildiğinde akla gelen marka olan Xiaomi, Mi Band modelleri ile uzun zamandır kullanıcılara fiyat performans oranı yüksek cihazlar sunuyor. Son olarak firmanın daha da uygun fiyatlı olacak Xiaomi Mi Band 4C adlı modeli çıkaracağı ortaya çıktı.

Xiaomishka web sitesinden yayılan sızıntıya göre firma Mi Band 4C adını vereceği uygun fiyatlı bir akıllı bileklik modeli için Bluetooth sertifikasyonu gerçekleştirmiş. Redmi Band modeli ile aynı model numarasına sahip olduğu fark edilen cihaz, büyük ihtimalle aynı ürünün Xiaomi tarafındaki versiyonu olacak.

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Redmi Band modelinin Mi Band 4C ile denk olacağı tahmininden yola çıkarak, cihazın 1.08 inç boyutunda renkli ekrana sahip olması bekleniyor.Uyku izleme, kalp atış hızı takibi ve hatırlatıcı özelliklerinin de cihazda bulunacağı tahmin ediliyor. Söz konusu modelin 2 haftaya kadar pil ömrü sunması da bekleniyor.

Xiaomi Mi Band 4C olması beklenen modelin fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Fakat denk model dediğimiz Redmi Band Çin’de 14$ fiyat etiketine sahip. Tanıtılacak olan akıllı bileklik modelinin 33$ fiyata sahip olan Mi Band 4’ten daha uygun fiyat ile satışa çıkması bekleniyor. Böylece ürünün 14-33$ aralığında bir fiyatla geleceği tahminini yapabiliriz.

Yeni Xiaomi Mi Band 4C modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir tarih bilgisi bulunmuyor. Fakat modelin çok yakında piyasada olacağını söylemek mümkün.

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