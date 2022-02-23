Ucuz ve Orijinal Şekilde Microsoft Yazılımı Nasıl Satın Alınır?

Windows 10’dan sonra Windows 11 yeniliklerle dolu büyük ve önemli bir sürüm olduğundan dolayı bilgisayar kullanıcıların birçoğu bu sürümü kullanmak istiyorlar. Windows 11, birçok siteden indirilebiliyor ancak bu tarz sitelerden indirme yapmak bilgisayarınızı tehlikeye atabiliyor. Bu tarz sitelerden indirilen paketler genellikle kötü amaçlı yazılım içerdiğinden dolayı kişisel verileriniz her zaman tehlikede oluyor. Kişisel bilgileriniz, işlem şifreleriniz, kredi kart bilgileri gibi verileriniz bir anda bir başkasının eline geçebiliyor. Bu yüzden Windows işletim sisteminin orijinal kopyasını kullanmak çok önemlidir.

Bakmakta fayda var: OnePlus 10 Pro Ortadan İkiye Ayrıldı!

Daha ucuza orjinal ve gerçek Microsoft Ofiice yazılımı almak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise Keysfan bu cevabınıza yanıt veriyor. Keysfan, genellikle artık şirketler tarafından satın alınan ve kullanılmayan lisanları, şirketlerden satın alıp kullanıcılara devrederek ikinci el lisansları satıyor. Ayrıca Keysfan, sattığı her lisansın “geçmişini” de biliyor. Böylece son kullanıcı bunları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı’na göre Avrupa’da ikinci el lisans alıp satma sistemine izin veriliyor ve artık mevzuat ve hizmetlerin güvenilirliği konusunda hiçbir şüpheniz kalmıyor. Böylece güvenli ve yasal bir ürün satın alıyorsunuz. Bununla birlikte artık korsan yazılım kullanma riskiyle karşı karşıya kalmıyorsunuz.

İkincisi, Keysfan size aktivasyon bilgilerini ve siparişe ait olamn faturaları e-posta ile gönderdiğinden, herhangi bir CD’ye veya lojistik maliyete de tabii olmuyorsunuz. Bu da fiyatı çok daha düşük hale getirip, Windows OS ve Microsoft Office’i çok düşük bir fiyata satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Son olarak, satın aldığınız lisans Keysfan lisansı aboneliğe tabi değildir, bu nedenle Keysfan lisansı ömür boyu geçerlidir ve sınırsız erişiminiz de mevcut. Ayorca işletim sistemi, kullanım ömrü boyunca Microsoft tarafından güncellenecek ve desteklenecek.

Şu anda Keyfan, her zamankinden daha düşük indirimli fiyatlarla özel fırsatlar sunuyor. Windows 11 işletim sistemini 14,61 dolar fiyatla satın alabiliyorsunuz. Bununla birlikte daha fazla satın alımda daha fazla tasarruf etme imkanı da tanıyor. Her bir bilgisayarınız için Windows 10’u 5,77 dolar fiyatla satın alabilmek mümkün. Microsoft Office 2021 yazılımında sahip olmak isterseniz de 31,01 dolar fiyatı bulunuyor. Daha fazla Microsoft yazılımının (Windows 11, Office 2019, Office 2016, vb.) mevcut olduğu Keyfan ile resmi fiyatlar karşılaştırabilir ve siz de Micosoft yazılımlarını alırken tasarruf edebilirsiniz. Bu indirimde Windows işletim sistemi ve MS Office’te %62’ye varan indirimden yararlanmak mümkün.

Microsoft Office programları ve Windows işletim sistemi, bu fırsatlarla en düşük fiyat konumunda. Yeni bir bilgisayar kuruyorsanız ve Office için mevcut bir lisansınız yoksa 2021 sürümüyle kurduğunuza hem sevinecek hem de ücretten tasarruf edeceksiniz!

%62 İndirimli Paket, Windows OS ve MS Office (Kupon kodu: EBK62 )

Diğer paketlere buradan göz atabilirsiniz.

%50 İndirimli Windows (Kupon koduyla birlikte: EBK50 )

Diğer paketlere buradan göz atabilirsiniz.

İş yerinizde ve evinizde kullanmak amacıya en iyi fiyat (Kupon koduyla birlikte: EBK62 )

Diğer paketlere buradan göz atabilirsiniz.

Bu haber Keysfan desteğiyle hazırlanmıştır.