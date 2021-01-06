“Ucuz” AirPods Max çalışmaları yapılıyor!

Apple tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan AirPods Max, üst düzey özelliklerinden çok fiyatıyla ön plana çıkmıştı. Tüm dünyada birçok kullanıcı tarafından fiyat eleştirileriyle karşılaşan kulaklık, buna rağmen başarılı satış rakamları elde edebilir. Ancak Apple eleştirileri dinlemiş olacak ki bugün sızdırılan bilgilerde daha ucuz bir AirPods Max’in çalışmalarının yapıldığı yer aldı.

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AirPods Max plastik ile ucuzlayacak!

Apple, halihazırda gerek telefon gerek akıllı saat gerekse kulaklıklarındaki fiyat skalasıyla daha “premium” bir kitleye hitap ediyor. Ancak her zaman fiyatın karşılığı olarak hem kalite hem de servis desteğini sunan şirket, müşterilerini de yüz üstü bırakmamakta. Ancak geçtiğimiz ay tanıtılan AirPods Max, ABD’de 549 dolarlık, ülkemizde ise 5699 TL’lik fiyatıyla birçok kullanıcının isyan etmesine sebep oldu. Bugün Apple bilgileri sızdıran bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre şirket kulaklığın daha ucuz bir versiyonu için çalışmalara başladı.

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Apple, aynı ses kalitesini daha fazla kullanıcıya sunabilmek için malzeme kalitesini düşürmeye karar vermiş gibi görünüyor. Şu anki kulaklıkta yer alan alüminyum ve paslanmaz çeliğin yerine plastik kullanılması söz konusu. Böylece kulaklığa getirilen bir diğer eleştiri noktası olan ağır olduğu söylemi de aşılabilir. Zira güncel olarak AirPods Max piyasadaki en ağır kulak üstü kulaklıklardan biri. Fiyat olarak ise 549 dolar yerine 349 dolar olacağı söylenen ucuz modelin satışa sunulması daha geniş kitleleri sevindirecektir.

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