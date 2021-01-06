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“Ucuz” AirPods Max çalışmaları yapılıyor!
Apple tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan AirPods Max, üst düzey özelliklerinden çok fiyatıyla ön plana çıkmıştı. Tüm dünyada birçok kullanıcı tarafından fiyat eleştirileriyle karşılaşan kulaklık, buna rağmen başarılı satış rakamları elde edebilir. Ancak Apple eleştirileri dinlemiş olacak ki bugün sızdırılan bilgilerde daha ucuz bir AirPods Max’in çalışmalarının yapıldığı yer aldı.
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AirPods Max plastik ile ucuzlayacak!
Apple, halihazırda gerek telefon gerek akıllı saat gerekse kulaklıklarındaki fiyat skalasıyla daha “premium” bir kitleye hitap ediyor. Ancak her zaman fiyatın karşılığı olarak hem kalite hem de servis desteğini sunan şirket, müşterilerini de yüz üstü bırakmamakta. Ancak geçtiğimiz ay tanıtılan AirPods Max, ABD’de 549 dolarlık, ülkemizde ise 5699 TL’lik fiyatıyla birçok kullanıcının isyan etmesine sebep oldu. Bugün Apple bilgileri sızdıran bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre şirket kulaklığın daha ucuz bir versiyonu için çalışmalara başladı.
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Apple, aynı ses kalitesini daha fazla kullanıcıya sunabilmek için malzeme kalitesini düşürmeye karar vermiş gibi görünüyor. Şu anki kulaklıkta yer alan alüminyum ve paslanmaz çeliğin yerine plastik kullanılması söz konusu. Böylece kulaklığa getirilen bir diğer eleştiri noktası olan ağır olduğu söylemi de aşılabilir. Zira güncel olarak AirPods Max piyasadaki en ağır kulak üstü kulaklıklardan biri. Fiyat olarak ise 549 dolar yerine 349 dolar olacağı söylenen ucuz modelin satışa sunulması daha geniş kitleleri sevindirecektir.
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Apple 2021’de hangi aksesuarları tanıtacak?
Yeni raporlara göre Apple, beklenen AirTags öğe takip cihazını, artırılmış gerçeklik gözlüğünü ve diğer yeni ürünlerini 2021’de piyasaya sürmeyi planlıyor.
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2021’de bizi neler bekliyor?
AirTags’in, kullanıcıların anahtarları, cüzdanları ve sırt çantaları gibi kişisel eşyalarını takip etmelerine yardımcı olması ve kullanıcıları Apple cihazlarında bilgilendirmesi bekleniyor. AirTags’in Bul uygulamasındaki yeni Öğeler sekmesinden yönetileceğini gösteren ekran görüntüleri bulunuyor fakat aksesuar henüz hiç görüntülenmedi.
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Artırılmış gerçeklik cihazına gelince, şirketin bir artırılmış gerçeklik başlığı, gözlük veya her ikisi üzerinde çalıştığı söyleniyor, ancak ünlü analist Kuo bunu tam olarak belirtmekten sakınıyor. Bilindiği üzere iPhone’lar ve iPad’ler de artırılmış gerçeklik özellikleri sunuyor, bu nedenle bu konudaki belirsizlik hala sürüyor.
Kuo, beklendiği gibi, Apple’ın yıl boyunca yeni AirPod’lar, daha fazla Apple Silikon Mac ve Mini-LED ekranlı ilk cihazlarını piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Önceki söylentiler, 2021’de piyasaya sürülecek, zengin renkler ve geliştirilmiş kontrast sunan 12.9″ iPad Pro ve Mini-LED ekranlı MacBook’lara işaret ediyordu.
Kuo, Apple’ın 2021’de Apple Silikon ve Mini-LED ekrana sahip yeniden tasarlanmış 14″ ve 16″ MacBook Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığını da söylemişti. Ayrıca daha önce Apple’ın Apple Silikonlu yeni bir MacBook Air ve bir Mini-LED ekran çıkaracağını da tahmin etmişti.
Tüm bunların yanında şirket, yeniden tasarlanan 24″ iMac dahil, tüm Mac serisini iki yıl içinde Apple Silikon’a geçirmeyi planlıyor.
Aksesuar
Apple Watch kullanıcıları için “Yeni Yıl Kutlaması” yarışması başladı!
Apple’ın yıllık “Yeni Yıl Kutlaması” Aktivite Ödülleri, son birkaç gündür Apple Watch ve iPhone’daki Fitness uygulamasında görünmeye başladı.
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Apple Watch aktivite rozetleri
Yarışmanın kuralları önceki Yeni Yıl ödüllerine benziyor ve kullanıcıların Ocak ayında arka arkaya yedi gün boyunca üç Aktivite halkasının tümünü kapatmasını gerektiriyor.
Yeni Yıl Kutlaması
“2021’e iyi başlayın. Ocak ayında art arda yedi gün halkalarınızın üçünü de kapatarak bu ödülü kazanın.”
Ödülü yalnızca üç egzersiz halkasını da eksiksiz olarak art arda yedi gün boyunca başarıyla kapatırsanız alabilirsiniz. Hafta boyunca süren mücadele ay içinde herhangi bir zamanda tamamlanabilir, ancak geçerli olması için bu ay sonundan önce tamamlanması gerekiyor.
Yarışmayı tamamlamak, kullanıcılara iPhone ve Apple Watch’taki Fitness uygulamasının Ödüller bölümünde görüntülenebilen benzersiz bir rozet kazandırıyor.
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Apple, ödülü pek çok kişinin kilo verme veya formda kalma kararı vereceği bir zamanda sunuyor. Doğal olarak, Apple Watch’un fitness izleme yetenekleri kullanıcılara bu konuda yardımcı olabiliyor.
Apple Watch’ta ve iOS için Fitness uygulamasında görüntülenebilen rozet, “2021” yılının yukarısında bulunan bir kemer içindeki kırmızı, yeşil ve mavi halkalardan oluşuyor.
Pandemi döneminde insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirdikleri için Apple 2020 boyunca zorlu etkinlikler sunmaktan kaçınmıştı, bu nedenle geleneğin geri döndüğünü görmek güzel ve gelecek yıl için umut verici bir durum.
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Apple Watch nasıl sıfırlanır?
İster satmayı, takas etmeyi, geri dönüştürmeyi veya eski Apple Watch cihazınızı başka birine vermeyi planlıyor olun, ondan kurtulmadan önce yapmanız gereken biraz iş var ancak endişelenmeyin, yapmanız gerekenleri adım adım bu yazıda anlatıyoruz.
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Apple Watch’u fabrika ayarlarına döndürme
Apple Watch’unuzdan kurtulmayı planlıyorsanız, özellikle de satıyorsanız veya başkasına veriyorsanız, önce eşlemesini kaldırmalısınız. Eşleştirmeyi kaldırmak, Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakır ve başkalarının onu telefonlarıyla eşleştirmesine izin verir. Apple Watch’unuzu, özellikle de orijinal Apple Watch veya Apple Watch Series 1 gibi eski bir modeli başkasına vermeyi planlıyorsanız, eşlemesini kaldırmak ve silmek akıllıca bir fikir olacaktır.
İşlem oldukça uzun sürebilir, bu nedenle sıfırlama işlemi gerçekleşirken her iki aleti de şarj cihazında bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
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Apple Watch’un iPhone’la eşleşmesi nasıl kaldırılır?
- Eşlemeyi kaldırırken Apple Watch’unuz ile iPhone’unuzu birbirine yakın tutun.
- iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın.
- Saatim sekmesine gidin ve Tüm Saatler’e dokunun.
- Eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki Bilgi simgesine dokunun.
- Apple Watch Eşlemesini Kaldır’a dokunun.
- Onaylamak için tekrar dokunun. Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakmak için Apple Kimliği parolanızı girmeniz gerekebilir.
Artık Etkinleştirme Kilidi devre dışı bırakıldığına göre, tüm içeriğinizi ve ayarlarınızı Apple Watch’unuzdan rahatça silebilirsiniz.
Önemli: Apple Watch pilinizi %50’nin üzerinde tutmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlamak için şarj cihazının üzerinde olması gerekir.
Apple Watch’unuzu fabrika ayarlarına döndürme
- Apple Watch’unuzda Ayarlar’a dokunun
- Genel’e dokunun
- Sıfırla’ya dokunun
- Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’e dokunun
- Tümünü Sil’e dokunun
Bu işlemlerin ardından akıllı saatiniz fabrika ayarlarına döndürülür ve size dair tüm bilgiler silinerek yeni kullanıcıya hazır hale getirilmiş olur.
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