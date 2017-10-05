Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Ekim ayı içerisinde daha çok sürpriz yapmaya karar verdi. Gold üyelerin ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar arasında oldukça popüler yapımlar mevcut.

Microsoft, Sony ile sadece konsol bazında değil; promosyonlar konusunda kıyasıya bir rekabet içerisinde. Şirket, biraz geç de olsa Ekim ayında, Xbox Live Gold üyelerinin faydalanabileceği fırsatları duyurdu.

Ücretsiz oyunlardan bahsetmeden önce Xbox kullanıcılarına bir müjdeli haber daha verelim: BioShock: The Collection, Final Fantasy XV ve Overcooked gibi yapımlar gelecek hafta itibariyle dijital marketlerde yer alacak.

Şimdi de karşınızda, abonelerin yararlanabildiği Xbox 360 ve Xbox One yapımları duruyor. Elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.

Gold üyelerin ücretsiz edinebilecekleri oyunlar:

Xbox One

Gone Home (1-15 Ekim 2017)

The Turing Test (16 Ekim-15 Kasım)

Oxenfree (16 Eylül-15 Ekim)

Xbox 360