Android kullanıcısıysanız, YouTube Vanced uygulamasını kullanmış veya en azından duymuşsunuzdur. Android için resmi YouTube uygulamasının değiştirilmiş bir sürümüdür ve YouTube‘un reklamsız videolar, arka planda oynatma ve diğerleri gibi premium özelliklerinin çoğunu herhangi bir ek ücret ödemeden sunar. Maalesef düzenli kullanıcılar için bazı kötü haberler var, çünkü Vanced artık faaliyetlerini durduruyor.

İçindekiler YouTube Vanced Kapatılıyor

YouTube Vanced Kapatılıyor

YouTube Vanced olarak bilinen Vanced‘in geliştiricileri, kısa süre önce resmi Telegram kanallarına ve Twitter‘da uygulamanın “yasal nedenlerle” durdurulduğunu duyurdu. Geliştiriciler belirli bir sebep vermese de bunun Google kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor.

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Vanced geliştiricileri The Verge‘e yaptığı açıklamada, Vanced sahipleri Google‘dan bir durdurma ve vazgeçme mektubu aldı. Bunun nedeni, uygulamanın YouTube‘un reklamsız videolar, arka planda oynatma ve geçen yıl YouTube‘daki tüm videolar için kaldırılan beğenmeme sayacı gibi premium özellik tekliflerine sahip olması olabilir. Bu özellikler, YouTube‘un bu tür özelliklere erişmek için Premium abonelik ücreti alan resmi platformunun aksine Vanced tarafından ücretsiz olarak sunuldu.

Açıklamada, “‘YouTube’a yapılan tüm referansları kaldırmamız, logoyu değiştirmemiz ve YouTube ürünleriyle ilgili tüm bağlantıları kaldırmamız istendi.”

Hatırlamak gerekirse, şirket kısa süre önce adını sadece “Vanced” olarak değiştirdi ve YouTube takma adını marka adından ve web sitesinde ve sosyal platformlarda çoğu yerden kaldırdı. Geçen yıl popüler Discord tabanlı müzik botu Groovy ile yaptığı gibi, Google‘ın onu kaldırmasını önlemek için yapılmış olabilir. Ancak sonunda Google‘ın hukuk ekibine yenik düştü!

Geliştiriciler, Vanced‘in şu anda yüklü olan sürümlerinin her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ancak, kullanıcılar bundan sonra uygulama için daha fazla güncelleme almayacak. Bu nedenle, önümüzdeki iki yıl içinde mevcut kullanıcılar için eski hale gelecektir.