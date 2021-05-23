Genel
Ücretsiz En İyi Antivirüs Programları! (2021)
İnternetin tehlikeli yüzü virüslerden korunmak için antivirüs programları kullanmak şart. İşte bilgisayarınızı türlü tehlikelerden koruyan 2021’in en iyi ücretsiz antivirüs programları!
İnternetin oldukça yaygınlaştığı bu dönemlerde bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı ve tabletlerimizi türlü tehlikeler de bekliyor. İnternetin karanlık yüzünü oluşturan virüsler çoğu zaman zararsız görünse de, bazen çeşitli olumsuz olaylara yol açabiliyor. Peki bu durumdan kendimizi ve bilgisayarımızı nasıl koruruz? Tabiki antivirüs programı kullanarak. İşte 2021’in en iyi ücretsiz antivirüs programları!
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İçindekiler
1. Microsoft Windows Defender!
Aslında hemen hemen hepimizin bildiği bir virüs programı olan Windows Defender, Windows 10 sistemlerde hali hazırda sunuluyor. Hiçbir ücret ödemeden dosyalarınızı ve gizliliğinizi koruyan Windows Defender, aynı zamanda oldukça basit bir kullanım sunuyor. Bilgisayarınıza yanlışlıkla sızan virüsleri anında tespit eden Windows Defender‘ın, OneDrive ile birlikte çalışması da gerçekten büyük bir artı diyebiliriz. Windows Defender hala PC’nizde kurulu değilse buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
2. Kaspersky Anti-Virus!
Aslında uzun yıllardır antivirüs piyasasında bulunan Kaspersky, gerçekten çoğu firma ve şahıs tarafından tercih ediliyor. Ücretli ve ücretsiz olarak kullanım sağlayan Kaspersky, paketlere göre değişse de, veri, işlem ve gizlilik koruması sağlıyor. Üstün veri koruma, tüm cihazlara uyum sağlama, VPN teknolojisi ile konum gizliliği gibi hizmetler sunan Kaspersky’ı ücretsiz olarak denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Kaspersky’ı satın almak isterseniz fiyatların bir yıl için 100-220 TL arasında değiştiğini söyleyebilirim.
3. Avast Antivirus!
Yine piyasada oldukça önemli bir yer edinen Avast, kolay kullanımı ile şimdiye kadar oldukça beğenilir bir uygulama oldu. Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında en yüksek değerlendirme alan program olarak kayıtlara geçen Avast, bilgisayarınız veya telefonunuzda yüksek koruma sunuyor. Wi-Fi güvenliği, web kamera güvenliği gibi birçok hizmet sunan Avast, bu özellikleri ücretli ve ücretsiz sürümlerle genişletiyor. Avast’ı ücretsiz deneyimlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer Avast Antivirus‘ın ücretli sürümünü almak isterseniz fiyatlarının yıllık 180-240 TL arasında olduğunu belirtmemizde fayda var.
4. AVG AntiVirus!
1991 yılından bir bu işin içerisinde olan AVG, gerçekten köklü firmalar arasında yer alıyor. Temel güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutan AVG AntiVirus, tüm platformlarda hizmet veriyor. Mobil ve pc platformlarında ücretsiz sürümler sunan AVG, Play Store’da 100 milyonu aşan indirme sayısına ulaşmış. AVG AntiVirus‘ı ücretsiz denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ücretli versiyonda 10 adet cihaza koruma sağlayan AVG yıllık 210TL sabit fiyat ile çalışıyor. Aynı zamanda işletmeler için de virüs koruması hizmeti sunuyor.
5. Norton 360 Antivirüs!
Yine uzun yıllardır hizmet veren antivirüs programlarından birisi olan Norton 360 gerçekten yüksek koruma sunuyor. Tüm paketlerinde casus yazılım önleme, antivirüs, zararlı program ve fidye yazılımı koruması sağlayan Norton 360, paketlere göre Ebeveyn denetimi, okul saati denetimi gibi hayat kolaylaştıran özellikler sunuyor. Tüm sürümlerde Cloud yedeklemesi sunan Norton 360, yıllık 70-160 TL arasında uygun fiyatlar ile ciddi koruma sunuyor. Norton 360’ın tüm paketlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
6. Bitdefender Antivirüs!
Yine son uzun yıllardır en popüler antivirüs programları arasında yer alan Bitdefender, zaman zaman zirveyi temsil ediyor. Bilgisayarınızda sürekli koruma sağlayan Bitdefender, siber tehditlere boyun eğmiyor. Çok kısa sürede virüs taraması gerçekleştirebilen Bitdefender, internet sahtekarlığı ve dolandırıcılık koruması sunarken, parola güvenliği de sağlıyor. Tabi casus yazılım ve antivirüs koruması bu programda da mevcut. Bitdefender‘ın ücretsiz sürümünü bilgisayarınıza kurmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bitdefender’ı satın almak isteyenler için fiyatların 39-75 Dolar bandında olduğunu söylemekte fayda var.
Bu yazımızda sizlere 2021 yılının en iyi ücretli ve ücretsiz antivirüs programlarını listeledik. Listedeki tüm antivirüs programları birbirinden iyi güvenlik sağlıyor desek yalan olmaz. Sizde bilgisayarınıza bir antivirüs programı kurmak ve güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız, bu 6 antivirüs programına göz atabilirsiniz. Siz hangi programı yükleyeceksiniz? Cevabınızı nedeniyle yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 2021 modelinin tasarımına ait detaylar ortaya çıktı!
Redmi Note 8 2021 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firma 2019 yılında çıkan akıllı telefonun satış performansından oldukça memnundu. Bununla birlikte cihazın elde ettiği ilgiyi kullanmak isteyen teknoloji devi, cihazı yenilemeye karar verdi. Bu yıl piyasa çıkacak akıllı telefon ile alakalı firma yeni bir poster yayımladı. Akıllı telefonu duyuran Çinli firma, cihazın ilk görüntüsünü de paylaştı. Ön yüzü görünen akıllı telefon 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzer bir tasarım anlayışı ile geliyor.
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Redmi Note 8 2021 damla çentikli ekran ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında her zaman sıfırdan tasarlanan modeller piyasaya çıkmıyor. Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri bazen, eski telefonlarını içerisinde bulundukları yıla göre yeniden düzenlemeyi tercih ediyorlar. Özellikle başarılı satış rakamlarına ulaşan modeller için yapılan bu tercih, genelde orta ve giriş seviyede kullanıcılarını karşılıyor. Aynı başarıyı sağlamak isteyen firmalar, aynı zamanda daha önceden başarılı olmuş bir modelin oluşturduğu güven ortamını da kullanmak istiyorlar. Bu firmalar arasına Xiaomi‘nin alt kuruluşu olan Redmi de dahil oldu. Firma 2019 yılında çıkardığı Redmi Note 8 modelini 2021‘e uyarlıyor. 2019 yılında çıkan cihaz 25 milyonluk birim satış sayısını geride bıraktı. Bununla birlikte rakamlardan memnun olan Redmi, 2021 modeli ile birlikte yarışta tekrardan öne çıkmak istiyor. 2019 model için kutlama mesajı yayınlayan akıllı telefon üreticisi, 2021 uyarlaması için de ilk sinyalleri vermişti. Bu mesajın ardından firma cihaz ile alakalı bir de poster paylaşımı yaptı.
Meet the #RedmiNote8 2021!#ThePerformanceAllStar is coming soon. pic.twitter.com/5fXuWr60Cl
— Xiaomi (@Xiaomi) May 21, 2021
Paylaşılan poster ile birlikte cihazın tasarım detayına dair ilk izlenimler de ortaya çıktı. Ön yüzü poster sayesinde ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 modele göre büyük bir farklılığa sahip olmayacak. Redmi Note 8 2021 damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyutu ne yazık ki kesinleşmedi. Bununla birlikte akıllı telefonun tıpkı 2019 sürümünde olduğu gibi minimum 6.3 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Damla çentikli tasarımın yanı sıra akıllı telefonun alt çerçevesinde Redmi yazısı yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere 2019 versiyonunda da aynı yazı yer alıyordu. Ayrıca akıllı telefonun arka kapak tasarımı henüz ortaya çıkmadı. İlk gelen bilgilere göre firma, 2019 yılında çıkan modelden daha farklı bir arka kapak tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Özellikle kulaklık girişi ve USB-C girişlerinin yer almasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun teknik özellikleri ile alakalı da bazı iddialar ortaya çıktı.
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Redmi Note 8 2021 Helio G85 SoC ile gelebilir!
Redmi Note 8 2021 modelinin teknik özellikleri ile alakalı bazı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde FCC platformundan bazı sertifikalar aldı. Bununla birlikte listeleme sayesinde akıllı telefonun kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Redmi Note 8 2021 modeli MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon Helio G85 yonga setinden gücünü alacak. 2019 yılında piyasaya çıkan model ilse Snapdragon 665 kullanıyordu. Özellikle 5G’nin yaygınlaştığı şu günlerde firmanın neden 4G’de ısrar ettiği ise henüz belli olmadı. Zira artık giriş seviye modellerde dahi 5G’yi görmek mümkün. İşlemcinin dışında akıllı telefon 4 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. 2019 sürümünde 3/4/6 GB RAM seçenekleri yer alıyordu. İlerleyen dönemlerde RAM konusunda daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca akıllı telefon 64/128 GB depolama alanına sahip olacak gibi gözüküyor. Firma artık depolama alanında 32 GB‘ı kullanmayacak gibi duruyor. Kamera özellikleri belli olmayan akıllı telefon bünyesinde toplamda beş adet kameraya yer verebilir.
Ancak kamera özellikleri bilinmeyen akıllı telefon, toplamda beş adet kameraya sahip olacak. Bununla birlikte cihazın batarya kapasitesi FCC sayesinde belli oldu. Akıllı telefon 2019 modelde olduğu gibi 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 22.5 W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. İçerisinde bulunduğumuz yılda çıkacak akıllı telefonun, kesin tanıtım tarihi belli değil. Ancak iddialara göre çok da uzun bir süre beklemeyeceğiz. Son olarak genel yapı itibariyle 2019 çıkışlı modelden pek bir farklılığı bulunmayan akıllı telefon, aynı başarıyı sürdürmek isteyecektir kuşkusuz. Bakalım Redmi yeni cihazı ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşacak mı bekleyip göreceğiz.
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Donanım
Ekran Kartı Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Gelin en kolay şekilde ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenme işlemi nasıl yapılır inceleyelim.
Bilgisayarların en önemli birimlerinden birisi olan ekran kartları günümüzde oldukça fazla popüler oldu. Kullanıcılar eskiden işini görecek bir bilgisayar ararken, şimdi ise herkes oyun odaklı modellere yoğunlaştı. Tabi ekran kartının önemi de son yıllarda ortaya çıkmış oldu. Artık yeni bilgisayar alacaklar sistemine uygun ekran kartını araştırıp bulabiliyor.
Sisteminin ekran kartını değiştirmek isteyenler ise bazı zorluklar yaşayabiliyor. Bunların başında ise bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini öğrenmek geliyor. Peki bilgisyarımızda hangi ekran kartı var? Bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini nasıl öğreniriz? Gelin tüm bu soruların cevabına kolayca ulaşalım.
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İçindekiler
Ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir?
1.Yol: Çalıştır ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modelimizi öğrenmek için ilk ve en kısa yol Windows üzerinde zaten mevcut. Bu aşamada hiçbir program kullanmadan ekran kartı modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğiz. İlk olarak “Windows + R” tuşlarına basarak “Çalıştır” ekranını açıyoruz. (Çalıştır’ı “Başlat” sekmesine basıp aratarak da bulabilirsiniz.) Ardından açılan penceredeki boşluğa “dxdiag” yazıyoruz.
Karşımıza gelen DirextX tanı aracı adlı sekmede “Evet” seçeneğini seçiyoruz ve DirectX tanı aracı açılmış oluyor.
Ardından gelen pencerede üst kısımdaki “Ekran” sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza sistemimizde kullanılan ekran kartının modeli gelmiş oluyor.
Gördüğünüz gibi basit bir işlem ile sistemimizin ekran kartı modelini öğrendik. Resimde de gördüğünüz gibi bu örnek sistemimizde GeForce GTX 1060 3GB modeli kullanılıyor. Sizin sisteminizdeki ekran kartının modeli de burada olduğu gibi karşınıza çıkacak.
2.Yol: Bilgisayar yönetiminden ekran kartı modeli öğrenmek!
Yine program kullanmadan ekran kartı modelini öğrenmek için en basit yol bilgisayar yönetimini kullanmak. Bu işlem için “Bu bilgisayar” kısayoluna sağ tıklıyoruz ve “Yönet” seçeneğini seçiyoruz. Aynı işlemi yine “Bu bilgisayar” sekmesine girip üstteki “bilgisayar” sekmesine tıklayıp yönet seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.
Daha sonra “aygıt yöneticisi” seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda “görüntü bağdaştırıcıları” seçeneğine çift tıklıyoruz.
Burada açılan alt sekmede bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modellerini göreceksiniz. Dilerseniz ekran kartı modeline çift tıklayarak daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.
3.Yol: GPU-Z ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modeli öğrenmek için ikinci bir yol ise bir program kullanmak. GPU-Z adındaki program aslında sisteminizdeki bütün birimlerin özelliklerini gösteriyor. Ekran kartı, Ram işlemci gibi birimlerinizin marka, model ve özelliklerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu işlem için ilk olarak internet üzerinden GPU-Z‘i indiriyorsunuz. Sizler buraya tıklayarak GPU-Z’i yükleyebilirsiniz.
Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Burada zaten ilk sekmede ekran kartı modelinizin adı ve özellikleri geliyor. Burada çok daha fazla detayın yer aldığını da görüyorsunuz.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde ekran kartı modelinizi nasıl öğrenirsiniz onu gösterdik. Böyle haberlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın.
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Genel
HUAWEI Band 6! Tüm gün sağlık izleme deneyimi!
HUAWEI, tüketici ihtiyaçlarına ve iç görülerine dikkat ederek, akıllı bileklik deneyiminin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor. Her yeni nesilde inovatif ürünleri piyasaya sürmeye kararlı olan HUAWEI kısa süre önce yeni akıllı bilekliği HUAWEI Band 6 ‘yı satışa sunduğunu duyurdu.
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HUAWEI Band 6, şık bir tasarım sunmak için 1,47 inç AMOLED ekrana sahip. Gövdesi 18 gram olan akıllı bilekliğin yumuşak ve cilt dostu kayışı kullanıcılara rahat bir kullanım deneyimi sağlayacak.
Sağlık izleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde HUAWEI Band 6, tüm gün SpO2, kalp atış hızı, stres, uyku kalitesi izleme sağlıyor. HUAWEI Band 6, birçok kullanıcının doğru egzersiz rehberliğinden yoksun olduğu göz önüne alındığında, kullanıcıların bilimsel egzersiz yöntemlerini benimsemelerine yardımcı olmak için 96’ya kadar egzersiz modu sunar. Ayrıca profesyonel egzersiz verilerini izleme ve analiz etme özelliklerine sahip.
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Tüm gün SpO2 izleme
Birçok kullanıcı kan oksijen satürasyonu kavramını önemsemiyor. SpO2 (kan oksijen satürasyonu), kandaki birleşik oksijen ve hemoglobin hacminin toplam hemoglobin hacmine, yani kandaki kan oksijen konsantrasyonuna yüzdesidir. Solunum sisteminin önemli bir fizyolojik parametresi ve vücudun oksijen tedarik durumunu yansıtabilen önemli yaşamsal belirtilerden biri olan SpO2 seviyesi yüzde 90’ın altında olduğunda yorgunluk, hızlı kalp atışı ve enerji eksikliği gibi semptomlara birlikte düşük kan oksijen satürasyonu olarak düşünülebilir. SpO2 seviyesi, kan oksijen seviyesindeki, kalp atış hızı dalgalanmalarındaki, uyku derinliğindeki ve kullanıcıların sağlık taleplerinin pratik değerlendirmesine dayanan egzersiz verilerindeki değişiklikler yoluyla vücut durumunu takip eder.
2019’da HUAWEI, SpO2 izleme özelliğini ilk kez giyilebilir cihazlara uyguladı. Tek seferlik bir SpO2 izlemeyle alınan ölçüm, kullanıcıların mevcut fiziksel durumlarını anlamalarına yardımcı olabilir. HUAWEI TruSeen 4.0’ın derinlemesine optimize edilmiş donanım modüllerine ve AI güç tasarrufu algoritmasına dayanan HUAWEI, SpO2 izleme özelliğini 2020’de Tüm Gün SpO2 izleme özelliğine yükseltti. HUAWEI’nin tüm Gün SpO2 izlemeyi destekleyen ilk akıllı bilekliği olan HUAWEI Band 6, kullanıcının sağlık durumunu günün her saati izleyerek ve SpO2 seviyeleri çok düşük olduğunda otomatik olarak uyarılar gönderir.
Uygun bir fiyat etiketine sahip olduğu belirtilen kapsamlı bir akıllı bileklik olan HUAWEI Band 6’nın çok daha fazla sağlık özelliği bulunuyor. Tüm Gün SpO2 izlemenin yanı sıra HUAWEI Band 6, 24/7 aktif sağlık yönetimi sunmak için HUAWEI TruSeen 4.0, HUAWEI TruSleep 2.0 bilimsel uyku izleme, HUAWEI TruRelax stres izleme, adet döngüsü yönetimi ve diğer işlevleri destekliyor.
HUAWEI Band 6, uyku kalitesini bilimsel şekilde izlemek için HUAWEI TruSleep 2.0 özelliğine sahip ve kullanıcıların uyku kalitelerini daha iyi anlamalarına, sorunları bulmalarına ve profesyonel tıp kurumlarından derhal yardım almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
İp atlama modu, HUAWEI Band 6’da bulunan en yeni 96 egzersiz modundan biri. Sadece ip atlama tekrarlarını doğru bir şekilde izlemekle kalmıyor, aynı zamanda ardışık tekrar sayısı gibi egzersiz verilerini de sağlayarak kullanıcıların odaklanmasını sağlıyor. HUAWEI’nin tescilli HUAWEI TruSport profesyonel egzersiz algoritması, teşvik sistemi ve egzersiz özellikleriyle birlikte, sınırsız bir fitness deneyimi sunmak için çeşitli bilimsel egzersiz kayıtları alarak her yerde kullanıcının kişisel spor salonuna dönüşebiliyor.
Ancak geçmişte sağlık yönetimi ciddiye alınmamış olabilir. insanların sağlık yönetimi kavramı değişmeye ve daha yüksek bir öncelik haline geldi. İnsanlar proaktif olarak dijital bir şekilde sağlık yönetimini devreye sokmaya isteklidir. Gelecekte sağlık yönetimi, toplumun ve teknolojinin gelişiminde ve ayrıca akıllı giyilebilir cihazların trendinde önemli bir itici güç olacaktır.
HUAWEI Band 6’nın tasarımı, kullanıcılara yeni bir akıllı bileklik biçimi sunan moda, rahat kullanım, sağlık yönetimi ve bilimsel egzersiz takibi unsurlarını bir araya getiriyor. Kullanıcının günlük aktivitelerini ve fizyolojik koşullarını izliyor, kullanıcının sağlık verilerindeki algısını ve kontrolünü iyileştiriyor ve herhangi bir yerde kısıtlı sosyal ve kişisel koşullarda bile sağlık yönetiminde büyük bir rol oynuyor.
HUAWEI Band 6, Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi renklerinde satışa sunuldu. 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca HUAWEI Band 6 satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabiliyorlar.
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