Ücretsiz En İyi Antivirüs Programları! (2021)

İnternetin tehlikeli yüzü virüslerden korunmak için antivirüs programları kullanmak şart. İşte bilgisayarınızı türlü tehlikelerden koruyan 2021’in en iyi ücretsiz antivirüs programları!

İnternetin oldukça yaygınlaştığı bu dönemlerde bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı ve tabletlerimizi türlü tehlikeler de bekliyor. İnternetin karanlık yüzünü oluşturan virüsler çoğu zaman zararsız görünse de, bazen çeşitli olumsuz olaylara yol açabiliyor. Peki bu durumdan kendimizi ve bilgisayarımızı nasıl koruruz? Tabiki antivirüs programı kullanarak. İşte 2021’in en iyi ücretsiz antivirüs programları!

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1. Microsoft Windows Defender!

Aslında hemen hemen hepimizin bildiği bir virüs programı olan Windows Defender, Windows 10 sistemlerde hali hazırda sunuluyor. Hiçbir ücret ödemeden dosyalarınızı ve gizliliğinizi koruyan Windows Defender, aynı zamanda oldukça basit bir kullanım sunuyor. Bilgisayarınıza yanlışlıkla sızan virüsleri anında tespit eden Windows Defender‘ın, OneDrive ile birlikte çalışması da gerçekten büyük bir artı diyebiliriz. Windows Defender hala PC’nizde kurulu değilse buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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2. Kaspersky Anti-Virus!

Aslında uzun yıllardır antivirüs piyasasında bulunan Kaspersky, gerçekten çoğu firma ve şahıs tarafından tercih ediliyor. Ücretli ve ücretsiz olarak kullanım sağlayan Kaspersky, paketlere göre değişse de, veri, işlem ve gizlilik koruması sağlıyor. Üstün veri koruma, tüm cihazlara uyum sağlama, VPN teknolojisi ile konum gizliliği gibi hizmetler sunan Kaspersky’ı ücretsiz olarak denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Kaspersky’ı satın almak isterseniz fiyatların bir yıl için 100-220 TL arasında değiştiğini söyleyebilirim.

3. Avast Antivirus!

Yine piyasada oldukça önemli bir yer edinen Avast, kolay kullanımı ile şimdiye kadar oldukça beğenilir bir uygulama oldu. Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında en yüksek değerlendirme alan program olarak kayıtlara geçen Avast, bilgisayarınız veya telefonunuzda yüksek koruma sunuyor. Wi-Fi güvenliği, web kamera güvenliği gibi birçok hizmet sunan Avast, bu özellikleri ücretli ve ücretsiz sürümlerle genişletiyor. Avast’ı ücretsiz deneyimlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer Avast Antivirus‘ın ücretli sürümünü almak isterseniz fiyatlarının yıllık 180-240 TL arasında olduğunu belirtmemizde fayda var.

4. AVG AntiVirus!

1991 yılından bir bu işin içerisinde olan AVG, gerçekten köklü firmalar arasında yer alıyor. Temel güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutan AVG AntiVirus, tüm platformlarda hizmet veriyor. Mobil ve pc platformlarında ücretsiz sürümler sunan AVG, Play Store’da 100 milyonu aşan indirme sayısına ulaşmış. AVG AntiVirus‘ı ücretsiz denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ücretli versiyonda 10 adet cihaza koruma sağlayan AVG yıllık 210TL sabit fiyat ile çalışıyor. Aynı zamanda işletmeler için de virüs koruması hizmeti sunuyor.

5. Norton 360 Antivirüs!

Yine uzun yıllardır hizmet veren antivirüs programlarından birisi olan Norton 360 gerçekten yüksek koruma sunuyor. Tüm paketlerinde casus yazılım önleme, antivirüs, zararlı program ve fidye yazılımı koruması sağlayan Norton 360, paketlere göre Ebeveyn denetimi, okul saati denetimi gibi hayat kolaylaştıran özellikler sunuyor. Tüm sürümlerde Cloud yedeklemesi sunan Norton 360, yıllık 70-160 TL arasında uygun fiyatlar ile ciddi koruma sunuyor. Norton 360’ın tüm paketlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Bitdefender Antivirüs!

Yine son uzun yıllardır en popüler antivirüs programları arasında yer alan Bitdefender, zaman zaman zirveyi temsil ediyor. Bilgisayarınızda sürekli koruma sağlayan Bitdefender, siber tehditlere boyun eğmiyor. Çok kısa sürede virüs taraması gerçekleştirebilen Bitdefender, internet sahtekarlığı ve dolandırıcılık koruması sunarken, parola güvenliği de sağlıyor. Tabi casus yazılım ve antivirüs koruması bu programda da mevcut. Bitdefender‘ın ücretsiz sürümünü bilgisayarınıza kurmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bitdefender’ı satın almak isteyenler için fiyatların 39-75 Dolar bandında olduğunu söylemekte fayda var.

Bu yazımızda sizlere 2021 yılının en iyi ücretli ve ücretsiz antivirüs programlarını listeledik. Listedeki tüm antivirüs programları birbirinden iyi güvenlik sağlıyor desek yalan olmaz. Sizde bilgisayarınıza bir antivirüs programı kurmak ve güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız, bu 6 antivirüs programına göz atabilirsiniz. Siz hangi programı yükleyeceksiniz? Cevabınızı nedeniyle yorumlarda belirtebilirsiniz.