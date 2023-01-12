Ubisoft, video oyun endüstrisini rahatsız eden kötüleşen makroekonomik koşulları gerekçe göstererek, duyurulmamış üç oyunu iptal etti ve tam yıllık mali hedeflerini düşürdü. Fransız oyun üreticisi, 2022 net rezervasyonlarının 725 milyon euro (779,4 milyon dolar) ile daha önceki 830 milyon euro hedefinin altında olmasını beklediğini söyledi.

Şirket, Mario + Rabbids Sparks of Hope ve Just Dance 2023 oyunlarının düşük performansının yanı sıra zorlu bir ekonomik ortama maruz kaldı.

Ubisoft, tüm yıl için 2022 net rezervasyonlarının %10 düşmesini beklediğini söyledi. Şirket daha önce net rezervasyonlarda %10’luk bir büyüme öngörmüştü. Ubisoft CEO’su Yves Guillemot yaptığı açıklamada, “Son performansımızdan açıkça hayal kırıklığına uğradık. Sektör, tüketici harcamalarını etkileyen kötüleşen ekonomik koşullar bağlamında mega markalara ve sonsuz canlı oyunlara doğru kaymaya devam ederken, zıt pazar dinamikleriyle karşı karşıyayız.” dedi.

Daha yüksek fiyatlar ve borçlanma maliyetleri ile karşı karşıya kalan tüketiciler, isteğe bağlı satın alımları azaltıyor. Oyun üreticileri özellikle baskı altına girdi. Pazar veri şirketi Ampere Analysis’in temmuz ayı araştırma notuna göre, konsol ve PC oyunları da dahil olmak üzere küresel oyun ve hizmet satışlarının yıllık %1,2 daralarak 2022’de 188 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

Artan konsolidasyon gören endüstri ile Ubisoft, analistler tarafından potansiyel bir devralma hedefi olarak görülüyor. Hisse fiyatı 2022’de %38’den fazla düşerek şirketin piyasa değerinden 3 milyar euro sildi. Bu arada şirket içi skandallar da şirketin peşini bırakmadı. Ubisoft, cinsel taciz ve taciz raporlarının ardından 2020’de bir yönetici değişikliği geçirdi. Eski kreatif direktör Serge Hascoet de dahil olmak üzere çok sayıda lider istifa etti.

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Wedbush Securities’den Michael Pachter, Ubisoft’un tatillerdeki oyun serisinin dikkat çekecek kadar iyi olmadığını söyledi. Pachter verdiği demeçte, “Avatar, Assassin’s Creed ve Skull & Bones gibi yaklaşan oyunlarda gelişme bekliyoruz. Ancak bu yıl Mario + Rabbids ile bunu başaramadılar. dedi.

Çinli teknoloji devi Tencent, eylül ayında şirketteki hissesini artırdı. Tencent, Ubisoft’un %15’ine sahip olan aile yatırım şirketinde %49,9 hisse alarak Guillemot Brothers Limited’e 300 milyon euro yatırım yaptı.