Ubisoft, istismar suçlamaları nedeniyle iki yönetici için soruşturma başlattı

Bugün yayınlanan bir rapora göre, Ubisoft şirket içerisinde istismar ve görevi kötüye kullanma sebebiyle iki yönetici için soruşturma başlattı. Bloomberg tarafından yayınlanan raporda, hakkında soruşturma başlatılan Tommy Francois ve Maxime Beland adlı iki yöneticinin “en az üç suistimal suçu” işlediği vurgulandı.

Ayrıca yöneticilere ek olarak, Ubisoft içerisinde çeşitli görevlerde yer alan bazı çalışanlar da aynı şekilde soruşturma kapsamında zorunlu izne tabi tutuldu. Suçlamalar kapsamında sadece bununla yetinmeyen firma, şirket içerisinde geçen iddiaları soruşturmak için dış hukuk firmalarından yardımlar almaya başladığını bildirdi. Bu kapsamda şirket kendi içerisinde, bu türden olayları daha erken saptamak ve çözmek amacıyla yetkili bir grup kurmayı planlıyor.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandalın hemen ardından, Ubisoft bir açıklama yaparak, şirket bünyesinde ortaya çıkan taciz iddialarının derinlemesine araştırılacağını ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirmişti. Geçtiğimiz saatlerde de Twitch üzerinde ciddi suistimal suçlamaları nedeniyle büyük bir platformdan uzaklaştırma dalgası yaşandı. Uzun süredir hem oyun üreticileri hem de yayıncıları için ortaya çıkan bu hadiselerle ilgili şirketlerin izleyeceği politikalar halen merak ediliyor.