Sağlık/Tıp
Uber, sürücülerinin maske takıp takmadıklarını denetleyecek!
Uber, Corona virüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler hayata geçiyor. Firma artık sürücülerin maske takıp takmadıklarını denetleyecek.
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Uber sürücüleri denetleyecek!
Ünlü ulaşım şebekesi olan Uber, Corona virüs sebebiyle önlemleri arttırma kararı aldı. Firma artık sürücülerin maske takmasını zorunlu hale getirdi. Aynı şekilde yolcularında maskesiz alınmaması yönünde görüş bildiren firma, sürücülerin maske takıp takmadığını ise denetleyebilecek. Bu sistemi geliştirmeye başlayan firma, daha önceden yapmış olduğu gerçek zamanlı kimlik tespitine maske zorunluluğunu da ekleyecek gibi gözüküyor. Rastgele zamanlarda sürücülerden özçekim isteyerek kontrol sağlayan firma, bu şekilde maske olayını da çözmeyi planlıyor. Ancak firmanın bunu yaparken özel hayatın gizliliğine de oldukça önem verdiği öğrenildi. Henüz kullanılmaya başlanmayan sistemin, önümüzdeki günler de uygulamaya geçeceği öğrenildi.
Daha önceden de sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veren Uber, Corona virüs konusunda oldukça titiz davranıyor. Sürücülerin denetlendiği kadar yolculara da maske zorunluluğu beklenirken, karşılıklı hijyenik bir ortam oluşturulmasını amaçlıyor. Ülkemizde çalkantılı süreçler yaşayan firma, bu uygulamayı şimdilik ABD sınırları içerisinde tutmayı planlıyor. Dünya genelinde böyle bir karar alınmazken, gelen bilgiler ABD‘de yaşanacak olumlu gelişmelere göre dünya geneline bu uygulamanın yayılabileceği yönünde. Özellikle şu günlerde zorluklarla karşılaşan firman daha önce de, çalışanların %20’sini işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Bakalım ilerleyen günlerde ulaşım sektörü olumsuz etkilenmeye devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Bill Gates: Covid-19 aşısı, yenidoğanlarda rutin olarak uygulanabilir
Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber adını daha sık duymaya başladığımız Bill Gates; 5 yıl önce yaptığı bir konuşmada, bir sonraki global krizin bir virüs salgını olabileceğini de öngörmüştü. Covid-19 aşı çalışmalarını da yakından takip eden Bill Gates, aşı çalışmaları yapan kurumlara da Bill & Melinda Gates Foundation aracılığı ile maddi destekte de bulunuyor.
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Bill Gates’ten Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklamalar
Günümüzde Microsoft ile özdeşleşmiş olan Bill Gates, uzun süredir sağlık alanındaki çalışmaları takip ediyor ve gerektiğinde bu çalışmaları fonlayarak da destekte bulunuyordu. 5 yıl önce, Bir TED konuşmasında bir sonraki global krizin bir çeşit virüs salgını olabileceğini belirten Bill Gates’in haklı olduğunu maalesef 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Covid-19 salgını ile görmüş olduk. Şimdilerde, haklı çıkmış olan Bill Gates’in neler dediği ve neler yapıyor olduğu daha büyük bir merak konusu olmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısı ile ilgili öngörülerde bulunan Bill Gates, hastalığı alt edebilecek şekilde umut vadeden 8-10 adet potansiyel aşı olduğunu söyledi. Ayrıca bütün aşı çalışmalarını da yakından takip edeceğini belirtti. Bill Gates’in üstünde durduğu bir diğer konu ise; efektif bir aşı bulunduğu zaman, bu aşının yenidoğanlarda standart uygulanan aşılar arasına (çocuk felci, Hepatit B, verem vs.) dahil olabileceğini belirtti. Bildiğiniz üzere ise şuanda üzerinde çalışılan 115 adet potansiyel Covid-19 aşısı var.
Aşı çalışmaları başarılı olursa; kaç adet üretilmeli ve nasıl dağıtılmalı
Başarıya yaklaşan 7 farklı aşıyı da destekleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Bill Gates, gerekirse bulunacak aşının üretim ve dağıtım süreçlerini de maddi olarak fonlayabileceğini belirtiyor. Bill Gates’in öngördüğü kadarıyla ise, insanlık olarak uzun vadede 7 ve 14 milyar doz arasında aşı üretmemiz gerekebilir.
RNA virüslerine karşı aşı üretebilmenin nispeten daha kolay olduğunu belirten Gates; bu tip aşıların dezavantajı olarak ise, -80 Santigrat derecede muhafaza edilmeleri gerekmesinin, depolama ve dağıtımda en zor kısım olduğunu da ekledi. Konvansiyonel aşıların ise +4 Santigrat derecede depolanabileceğini ve taşınabileceğini de hatırlatmadan geçmeyelim. -80 derece ve +4 derece arasında ise ciddi bir fark var. -80 dereceleri destekleyebilecek soğuk tedarik zincirleri oluşturmak muhtemelen aşının depolama ve dağıtım aşamasında ciddi bir problem yaratacaktır. Bir diğer öngörülen konu ise, üretilen ilk aşıdan sonra, aşı kalitesinin artacağı ve süreçlerin de bir miktar kolaylaşacağı yönünde.
Hepimiz şuanda başarılı bir aşının bulunmasına odaklanmış olsak da; aşının hangi adetlerde üretilip nasıl dağıtılabileceği ise ayrı bir problem. Fakat inanıyoruz ki aşı bir kere bulunduktan sonra; insanlık olarak bu lojistik problemleri kolaylıkla aşacağız. Umuyoruz ki Bill Gates bu yönden birçok iş adamına ve hayırsevere ilham olur da Covid-19 aşı çalışmaları için global çapta daha fazla destek verilebilir. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Galaxy Watch serisine kan basıncı ölçme sonunda özelliği geliyor
Samsung, Galaxy Watch serisi için yeni geliştirmeler yayınlamaya hazırlanıyor. Firma akıllı saatlerine gelişmiş kan basıncı ölçme özelliği getirecek.
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EKG özelliği artık kullanılabilir olacak!
Samsung akıllı saat piyasasında rekabetten geri kalmak istemiyor. Firma Galaxy Watch serisini geliştirmeye ve donanımsal hem de yazılımsal anlamda devam ediyor. Daha önce çıkardığı akıllı saatlerin bazılarında (Galaxy Watch Active 2) bazı özellikler tam olarak kullanılamıyordu. Bunların en çarpıcısı ise EKG özelliği idi. Samsung tarafından bir türlü aktif olamayan bu özellik artık kullanılabilir durumda. YouTube üzerinden duyurusunu yapan firma gelişmiş EKG özelliği sayesinde kullanıcıların kan basınçlarını ölçerken daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağını bildirdi. Resmi sitesi üzerinden de bir yazı yayımlayan Samsung, yeni özellik hakkında bazı detaylar paylaştı. Yazıda ölçüm yapılmadan önce tansiyon ölçüm aleti sayesinde kalibrasyon yapılması gerektiği de belirtildi. Kalibrasyon sonrası mobil uygulama üzerinden yeni ölçümlerin yapılabileceği öğrenildi.
Gelişmiş EKG özelliğini “Samsung Sağlık Görüntüleme” isimli uygulama sayesinde kullanabilecek olan kullanıcıların biraz daha beklemeleri gerekebilir. Kore Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli onayları alan firmanın çok yakında EKG özelliğini ve sağlık uygulamasını kullanıcılarına sunması bekleniyor. Uygulama akıllı saat üzerinde yapılan ölçümlerin telefon üzerinden görüntülenmesi prensibi ile çalışacak. Ülkemizde de satışı gerçekleşen akıllı saatleri Samsung garantisi ile satın alabilirsiniz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İnternet
Instagram kurucularından Covid-19 takip uygulaması.
Dünya Covid-19 ile mücadele etmeye devam ediyor. Bir çok firmanın da katıldığı bu savaşa Instagram kurucuları, Kevin Systrom ve Mike Krieger de katıldı.
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Covid-19 takip uygulaması için kollar sıvandı.
Corona virüsü tüm hızıyla dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen virüs, hem insanları hem de ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Sağlık personellerinin verdikleri mücadeleye destek olmak isteyen bazı büyük firmalar da kolları sıvadı bildiğiniz gibi. İşte tam da bu konuda mücadeleye katılan yeni iki tanıdık isim var. Bunlar Kevin Systrom ve Mike Krieger. Kendileri dünyanın sayılı sosyal medya platformu Instagram‘ın fikir babaları. Rt.live isimli internet sitesi kuran ikili, ABD üzerinde eyalet eyalet Covid-19 hareketlerini gözlemlemekte. Sağlık merkezleri tarafından alınan bu verilerin siteye konularak, insanların gelişmeleri daha sağlıklı takip etmeleri amaçlanıyor.
İlerleyen zamanlarda farklı ülkeler için de bu çalışmanın yapılacağını aktaran Kevin Systrom, sitenin herkes tarafından kullanabilmesi için, oldukça sade ve anlaşılır olmasına dikkat edildiğini belirtti. Instagram projesinden ayrıldıktan sonra bir süredir sessiz kalan ikilinin bu tarz bir çalışmayla gelmesi de oldukça olumlu bir haber olarak kayıtlara geçti. Sizler de gerçek zamanlı Covid-19 hesaplamalarına ulaşmak için (en azından şimdilik ABD sonuçlarına) Rt.live isimli sayfayı ziyaret ederek son durumu öğrenebilirsiniz.