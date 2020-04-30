Twitter kullanıcı sayısında Covid-19 nedeniyle artış gözlemlendi!

Ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok 2 milyar indirmeye ulaştı. Aynı zamanda 2020’nin 1. çeyreğinde 351 milyon indirilerek bir çeyrek içerisinde en çok indirilen uygulama oldu.

İlginiz çekebilir: Google Chrome uzantılar mağazası için yeni kurallar tanıtıldı!

TikTok iki milyar aboneye ulaştı!

Dünyanın en değerli startuplarından biri olan ByteDance tarafından geliştirilen ünlü video paylaşım platformu TikTok’ın abone sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. COVID-19 salgını nedeniyle insanların eğlenceye ihtiyaç duyduğu bu günlerde uygulamanın popülerliği giderek artmakta. Mobil uygulama inceleme firması Sensor Tower yaptığı açıklamada, TikTok’ın ve Çin versiyonunun (Douyin), Google Play ve App Store’da 2 milyar indirmenin üzerine ulaştığını belirtti. Firma açıklamasında TikTok’ın Facebook, Whatsapp, Instagram ve Messenger’dan sonra 1 Ocak 2014’ten beri 2 milyar barajını aşan ilk uygulama olduğunu söyledi. Google uygulamalarından Gmail ve YouTube 5 milyar üzeri indirmeye sahip fakat bu uygulamaların çoğu android telefonlarda ve tabletlerde önceden yüklenmiş olarak geliyor.

TikTok’ın büyümesini daha detaylı değerlendirecek olursak şirket geçtiğimiz 5 ay içerisinde 1.5 milyar indirmeden 2 milyar indirmeye ulaştı. Bu gerçekten dikkat çekici bir başarı. Sosyal medya uygulaması 2020’nin ilk çeyreğinde 351 milyon indirme ile bir çeyrek içerisinde en çok indirilen uygulama rekorunu kırdı. Böylece daha önce 2018’in 4. çeyreğinde elde ettiği 205.7 milyon indirmeyi de geçerek büyümeye sağlam adımlarla devam ettiğini kanıtlamış oldu. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada bir çeyrek içerisinde 250 milyon indirilen WharsApp bulunuyor.

Uygulamanın popülerliği arttıkça, değeri de aynı anda artmaya devam ediyor. TikTok kullanıcıları şimdiye kadar uygulama içerisinde 456.7 milyon dolar harcama yaptı ve bu rakamın 175 milyonu son 5 ayda yapıldı. Uygulamanın %75.5’i Google Play üzerinden indirildi fakat uygulama kullanımının büyük çoğunluğu Apple kullanıcıları tarafından üstleniliyor. Uygulamanın kurucusu olan ByteDance firması için 2 yıl önce 75 milyar dolarlık bir değer biçildi ve bu değerin Bank of China, Bank of America ve JP Morgan gibi firmaların değerinden büyük olması dikkat çekiyor.